Kansersavar yoğurt

Türk mutfağının vazgeçilmezi yoğurt, sağlıkta mucizeler yaratıyor. ABD'li Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nin araştırmasına göre yoğurt, kanserle mücadelede ediyor. Her gün yoğurt yemek, akciğer kanserine yakalanma riskini yüzde 33 azaltıyor. Bilim adamları yoğurdun kalp hastalıkları ile sindirim sistemi kanserlerinden de koruduğunu vurguluyor.