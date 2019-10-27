Dana, keçi, kuzu ve koyun gibi hayvanların sakatatından hazırlanan kelle paça çorbası, şifa saçıyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle doğal antibiyotik etkisi gösteriyor. Mucize faydaları şöyle sıralanıyor:
İçerdiği vitamin mineral ve kolajenler ile bağışıklığı güçlendirir
Omega 3 deposudur. Grip ve soğuk algınlığından korur.
Kemik ağrılarını dindirir.
Kansızlığı bitirir. Demir eksikliğini tedavi eder.
Kanserin ilerlemesini önler.
Kilo almak isteyenlere tavsiye edilir.
Antioksidan etkisiyle vücudu temizler.
Bağırsak sağlığını korur.
İçerdiği vitamin mineral ve kolajenler ile bağışıklığı güçlendirir
Omega 3 deposudur. Grip ve soğuk algınlığından korur.
Kemik ağrılarını dindirir.
Kansızlığı bitirir. Demir eksikliğini tedavi eder.
Kanserin ilerlemesini önler.
Kilo almak isteyenlere tavsiye edilir.
Antioksidan etkisiyle vücudu temizler.
Bağırsak sağlığını korur.
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