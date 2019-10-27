keçi, kuzu ve koyun gibi hayvanların sakatatından hazırlananşifa saçıyor. İçerdiği vitamin ve minerallerlegösteriyor. Mucize faydaları şöyle sıralanıyor:Omega 3 deposudur. Grip ve soğuk algınlığından korur.Kemik ağrılarını dindirir.Kanserin ilerlemesini önler.Antioksidan etkisiyle vücudu temizler.Bağırsak sağlığını korur.