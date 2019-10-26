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Pankreas i bel sında gizli! nin belirtileri nelerdir?

in en öldürücü türü olan '' sinsi ilerliyor. Prof. Dr. , belirti vermeyen bu hastalığa karşı uyarıyor. Sigara kullanımı, diyabet ve fast food tarzı besinlerin fazla tüketiminin pankreas kanseri riskini artırdığını söylüyor. Şişkinlik, sırta vuran , kilo kaybı, idrar renginin koyulaşması, yeni ortaya çıkmış bir diyabet pankreas kanserinin belirtileri arasında yer alıyor.

Pankreas kanseri bel ağrısında gizli
Kanserin en öldürücü türü olan 'pankreas kanseri' sinsi ilerliyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, belirti vermeyen bu hastalığa karşı uyarıyor. Sigara kullanımı, diyabet ve fast food tarzı besinlerin fazla tüketiminin pankreas i riskini artırdığını söylüyor.



Prof. Dr. , pankreas kanserinin belirtilerini şöyle açıklıyor: "Şişkinlik, sırta vuran , kilo kaybı, idrar renginin koyulaşması, yeni ortaya çıkmış bir diyabet bu hastalığın belirtileri arasındadır."

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