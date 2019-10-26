Kanserin en öldürücü türü olan 'pankreas kanseri' sinsi ilerliyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, belirti vermeyen bu hastalığa karşı uyarıyor. Sigara kullanımı, diyabet ve fast food tarzı besinlerin fazla tüketiminin pankreas kanseri riskini artırdığını söylüyor.
Prof. Dr. Onur Yaprak, pankreas kanserinin belirtilerini şöyle açıklıyor: "Şişkinlik, sırta vuran ağrı, kilo kaybı, idrar renginin koyulaşması, yeni ortaya çıkmış bir diyabet bu hastalığın belirtileri arasındadır."
Prof. Dr. Onur Yaprak, pankreas kanserinin belirtilerini şöyle açıklıyor: "Şişkinlik, sırta vuran ağrı, kilo kaybı, idrar renginin koyulaşması, yeni ortaya çıkmış bir diyabet bu hastalığın belirtileri arasındadır."
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