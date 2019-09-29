Kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinin başında, meme kanseri geliyor. Genetik ve çevresel faktörler bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Bu kanser türüyle mücadelede erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri etkili oluyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Prof. Dr. Vahit Özmen, meme kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor.

PAKETLİ GIDALARA DİKKAT

Geçmişte 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan meme kanseri, artık gençlerde bile görülür hale geliyor. Özellikle menopoz dönemindeki kadınların şişmanlaması vücutta östrojen sentezinin artmasına neden oluyor. Bu da meme kanserine zemin hazırlıyor. Kanser riskini artıran fazla kilodan kurtulmak için sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Ayrıca erken yaşta anne olmak, bebeği 12 aydan daha uzun süre emzirmek, hormonlu besinleri tüketmemek ve östrojen hormonlu ilaçları uzun süre kullanmamak, kanser riskini azaltıyor. Araştırmalara göre meme kanseri doğum yapmayan, emzirmeyen, erken adet gören ve geç menopoza giren kadınlarda daha fazla görülüyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Meme kanseri tedavisinde kemoterapi çok sık uygulanıyor. Özellikle memenin alınmadığı hastalarda memeye mutlaka verilmesi gereken ışın tedavisi (radyoterapi) süresi oldukça uzun olup, yaklaşık 5-6 haftayı bulabiliyor. Meme kanseri tedavisi için östrojen hormonunu yok etmeye yönelik olarak ilaç tedavisi de uygulanabiliyor. İlaçların kullanım süresi, hastanın durumuna göre 5 yıldan 10 yıla çıkabiliyor. Bu şekilde meme kanseri tedavisi gören kadınların meme kanserine yeniden yakalanma ihtimalleri de azalıyor.

5 EVREDEN OLUŞUR

Evre 0: Bu evrede ameliyattan sonra kemoterapiye gerek yoktur.

Evre I ve II: Cerrahi tedaviden sonra hastalara 4-6 defa kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.

Evre III: Hastalık meme ve koltuk altında bulunmaktadır. Önce kemoterapi sonra cerrahi tedavi ve radyoterapi verilmektedir.

Evre IV: Öncelikle kemoterapi ve hormonoterapi uygulanmaktadır. Bu tedaviler yaşam süresince devam etmektedir.

YARIN: PROSTAT HAKKINDA

PROF. DR. VAHİT ÖZMEN - KANSERSİZ HAYATIN ŞİFRESİ - 5

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL