Kalp ve damar hastalıkları neden olur? Belirtisi ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Sağlıklı bir bedene sahip olmanın ilk yolu, sağlıklı bir kalbe sahip olmaktan geçiyor. Vücudumuzun her bir noktasına temiz kan pompalayan kalp, hiç durmadan çalışıyor. Tüm bu temponun arasında stres, yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik en çok kalbi yoruyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kardiyovasküler hastalıkların görülme sıklığı giderek artıyor. TAKVİM, okuyucularının merak ettiklerini, uzmanlara soruyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Atakan, kalp damar hastalıklarına yol açan nedenleri açıklıyor...

İHMALE GELMEZ

Kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkışında ilk adımı damar tıkanıklığı oluşturuyor. Bu sağlık sorunu bir kan damarının genellikle damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle daralmasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle damar duvarında kolesterol içeren birikintiler yani aterosklerotik plaklar ve iltihap oluşumu damarları tıkıyor.

GÖĞÜS AĞRISINA DİKKAT

Plak oluşumu koroner arterleri daraltıyor ve dolayısıyla kalbe giden kan akışını azalıyor. Bu durumda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve sol kolda ağrı görülüyor. Tam bir tıkanıklık halinde ise kalp krizi ortaya çıkabiliyor. Koroner arter hastalığı genellikle çok uzun bir süreçte yavaş yavaş gelişiyor. Çoğu zaman belirti vermiyor.

TEDAVİ ŞART

Damar tıkanıklığı tedavisinde ilk olarak sağlıklı beslenme, fazla kiloların verilmesi, sigaranın bırakılması ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri öneriliyor. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi ve cerrahi müdahale ile tıkalı damar açılıyor. Riski azaltmak için fazla kiloların verilmesi, tansiyon ve kolesterolün dengede tutulması öneriliyor.

RİSK GÖBEKLE BÜYÜR

Yaşın ilerlemesiyle birlikte damarların duvarında ortaya çıkan esneklik kaybı hipertansiyon, damar sertliği, hiperkolesterolemi, diyabet, obezite gibi hastalıkların da katkısıyla damarlarda tıkanıklık oluşumunu kolaylaştırıyor. Bunun dışında diyabet, yanlış beslenme, hareketsiz ve aşırı kilo, damar tıkanıklığı riskini artırıyor.

MUCİZE BESİNLER

Damar tıkanıklığı düzensiz beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şu besinler, damarları güçlendiriyor: Badem, Yulaf, Ceviz, Elma, Balık, Zeytinyağı, Brokoli, Nar, Sarımsak, Yeşil Çay, Tarçın, Kuşkonmaz, Tahıllılar, Ispanak, Domates, Avokado...

YARIN: KALBİNİ SOĞUKTAN KORU

KARDİYOLOJİ UZMANI DR. AYHAN ATAKAN - KALBİNİN SESİNİ DİNLE

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL