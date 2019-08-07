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reflü yapar

Hamburger reflü yapar
Midede yanma, ağza ekşi su gelmesi ve ses kısıklığı reflü hastalığını işaret ediyor. Toplumda sık görülen bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Bu hastaların şikayetlerini azaltmak için kızartma ve fast food yiyeceklerden uzak durması gerekiyor. Baharatlı yiyeceklerden, turşu ve sirke reflünün şiddetini artırıyor. Şişman hastalara kilo vermeyi öneren uzmanlar, dar kıyafetlerin de reflü şikayetlerini artırdığını söylüyor.

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