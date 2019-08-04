Ham maddesi buğday olan bulgur, besleyici özelliğiyle Anadolu'nun geleneksel yiyecekleri arasında yer alıyor. Hem ekonomik hem de yüksek karbonhidrat değerine sahip olan bulgur; çinko, krom ve magnezyum içeriğiyle cinsel yaşama ilaç gibi geliyor. Çiftlerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Uzmanlar tepeden tırnağa beden ve ruh sağlığına iyi gelen bu besinin diğer faydalarını şöyle sıralıyor:

SİNDİRİMİ destekler.



KOLON kanserini önler.



DİYABETTEN korur.



KÖTÜ kolesterolü düşürür.



KALP krizi ve beyin kanaması riskini azaltır.



TOK tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.



KEMİKLERİ güçlendirir.



KANSIZLIĞI giderir.



SAFRA ve böbrek taşı oluşumunu engeller.



BEYİN ve sinir sistemini destekler. Alzheimer'dan ve Parkinson'dan korur.