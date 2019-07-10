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Victoria’s Secret meleği güzellik sırrını paylaştı

Victoria’s Secret meleği , güzellik sırrını paylaştı. Saçlarına, düzenli olarak yla bakım yaptığını açıkladı. Bu sayede saçlarının ışıldadığını vurguladı.

Taylor’ın sırrı

Alternatif tıbbın mucizevi ürünlerinden , saç bakımından yemeklere kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bütün cilt tiplerine uygulanan, kırışıklıkları azaltan ve saçları besleyen bu yağın faydaları şöyle sıralanıyor:

Kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır.
İdrar yolu enfeksiyonları ve diş eti hastalıklarını önler.
Reflüye iyi gelir. Bağırsak hastalıklarını iyileştirir.
Antioksidan etkisiyle akne oluşumunu engeller.
Kulak ağrısını dindirir.
Saçları güçlendirir ve saç dökülmesini önler.
Egzama şikayetlerini hafifletir. Cildin nemlenmesini sağlar.

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