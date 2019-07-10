Alternatif tıbbın mucizevi ürünlerinden Hindistan cevizi yağı, saç bakımından yemeklere kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bütün cilt tiplerine uygulanan, kırışıklıkları azaltan ve saçları besleyen bu yağın faydaları şöyle sıralanıyor:

Kilo vermeye yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır.

İdrar yolu enfeksiyonları ve diş eti hastalıklarını önler.

Reflüye iyi gelir. Bağırsak hastalıklarını iyileştirir.

Antioksidan etkisiyle akne oluşumunu engeller.

Kulak ağrısını dindirir.

Saçları güçlendirir ve saç dökülmesini önler.

Egzama şikayetlerini hafifletir. Cildin nemlenmesini sağlar.