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Ünlü model formunun sırrını açıkladı

Brezilyalı model mutfağından ıspanağı eksik etmiyor. Seksi yıldız, vücudundaki toksinleri suyuyla atıyor...

Ispanak mucizesi

Flavonoidler maddesi açısından zengin olan nadir besin kaynaklarından ; yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerin vücutta arttırdıkları zararlı toksin oranını azaltır. Cilt ve mide kanserine neden olan zararlı hücrelerin oluşmasını engeller. Beyin ve sinir sisteminde hasarı önler. Hipertansiyonu tedavi eder. Böbrek hastalıklarını önler. Kemik sağlığını korur...

SUYUNU İÇİYOR...
38 yaşındaki Brezilyalı model da mutfağından ıspanağı eksik etmiyor. Seksi yıldız, vücudundaki toksinleri ıspanak suyuyla atıyor...

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