Flavonoidler maddesi açısından zengin olan nadir besin kaynaklarından ıspanak; yağlı ve karbonhidratlı yiyeceklerin vücutta arttırdıkları zararlı toksin oranını azaltır. Cilt ve mide kanserine neden olan zararlı hücrelerin oluşmasını engeller. Beyin ve sinir sisteminde hasarı önler. Hipertansiyonu tedavi eder. Böbrek hastalıklarını önler. Kemik sağlığını korur...

SUYUNU İÇİYOR...

38 yaşındaki Brezilyalı model Alessandra Ambrosio da mutfağından ıspanağı eksik etmiyor. Seksi yıldız, vücudundaki toksinleri ıspanak suyuyla atıyor...