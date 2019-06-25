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ne karşı ayran için!

, yani toplumda bilinen adıyla özellikle menopoz dönemi sonrasındaki kadınlarda sık görülüyor. Uzman Diyetisyen , sinsi ilerleyen bu hastalıkta beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

Kemik erimesine ayranla 'dur' de

Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi özellikle menopoz dönemi sonrasındaki kadınlarda sık görülüyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sinsi ilerleyen bu hastalıkta beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Zaman içerisinde kemik kırıklarına neden olan bu hastalığın erken müdahale ile önlenebileceğini söylüyor. Kemikleri güçlendirmek için D vitamini, K vitamini, potasyum, florür, magnezyum, çinko, bakır ve manganez içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. O mucize besinleri şöyle sıralıyor

KALSİYUM: Süt ve süt ürünleri, pekmez, susam, badem, fındık, fıstık, yumurta, portakal, mandalina ve çilek bolca kalsiyum içerir. Kemikleri güçlendirir.

MAGNEZYUM: Badem, fındık, fıstık gibi sert kabuklu meyveler ve kuru baklagiller yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllarda bolca bulunur. Romatizma ve ne karşı korur.

POTASYUM: Muz, kavun, portakal, greyfurt, kayısı, bulgur, pekmez, hurma, pancar, bakla, ıspanak, pazı, tatlı kabağı, mantar, kereviz, enginar ve brokoli kemikleri korur.

MANGANEZ: Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler kemiklere güç verir.

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Dyt. Yıldırım, aşırı kafein tüketiminin de kemiklere zarar verdiğini söylüyor. Çay, kahve ve kolalı içecekler yerine süt, ayran ve taze meyve sularının içilmesini öneriyor.

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