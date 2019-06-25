Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi özellikle menopoz dönemi sonrasındaki kadınlarda sık görülüyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sinsi ilerleyen bu hastalıkta beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Zaman içerisinde kemik kırıklarına neden olan bu hastalığın erken müdahale ile önlenebileceğini söylüyor. Kemikleri güçlendirmek için D vitamini, K vitamini, potasyum, florür, magnezyum, çinko, bakır ve manganez içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. O mucize besinleri şöyle sıralıyor

KALSİYUM: Süt ve süt ürünleri, pekmez, susam, badem, fındık, fıstık, yumurta, portakal, mandalina ve çilek bolca kalsiyum içerir. Kemikleri güçlendirir.

MAGNEZYUM: Badem, fındık, fıstık gibi sert kabuklu meyveler ve kuru baklagiller yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllarda bolca bulunur. Romatizma ve kemik erimesine karşı korur.

POTASYUM: Muz, kavun, portakal, greyfurt, kayısı, bulgur, pekmez, hurma, pancar, bakla, ıspanak, pazı, tatlı kabağı, mantar, kereviz, enginar ve brokoli kemikleri korur.

MANGANEZ: Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler kemiklere güç verir.

KAHVEYİ AZALTIN

Dyt. Yıldırım, aşırı kafein tüketiminin de kemiklere zarar verdiğini söylüyor. Çay, kahve ve kolalı içecekler yerine süt, ayran ve taze meyve sularının içilmesini öneriyor.