Andropoz erkeklerde cinsel isteği bitiriyor! 45 yaş üstü erkekler dikkat... 45 yaşından sonra kendini belli eden andropoz, erkeklerde cinsel isteği bitiriyor. Vücutta yağlanma ve güçsüzlüğe neden oluyor. Kırmızıbiber, tarçın ve susam ise yüz güldürüyor.

Kronik hastalıklar, hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de ömrü kısaltıyor. Bu hastalıkların ortaya çıkmasında, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam etkili oluyor. Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, uzun bir ömre sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. Kadınlarda menopoz, erkeklerde ise andropozun bazı sağlık sorunlarına zemin hazırladığını belirtiyor. Çiftlerin östrojen ve testosteron hormonlarının vücuda olan etkilerini açıklıyor.







45'TEN SONRA DİKKAT!

Hormonlar, erkeklerin hayatının akışını belirliyor. Sağlıklı bir dış görünüş, kilo kontrolü ve ruhsal dengenin sağlanmasında hormonların büyük rolü bulunuyor. Cinsel mutluluk da hormonlardan geçiyor! Prof. Dr. Johannes Huber'in araştırmasına göre hormonlar azaldığında erkeklerin cinsel isteği ve gücü de azaltıyor. Böbrek üstü bezinin ürünü olan bu hormonun üretimi 45 yaşından itibaren gerilemeye başlıyor. Bu hormonun azalmasıyla erkeklerde yağlanma başlıyor. Enfeksiyona daha açık hale gelen vücudun bağışıklığı düşüyor. Andropoz döneminde erkeklerdeki hormon düzeylerinde birçok değişiklik meydana geliyor. Ortalama yaşam süresi uzadığı için yaşlanmaya bağlı sorunlar da artıyor. Ülkemizde, 45-70 yaş arası erkeklerde görülen andropozla ilgili bazı yanlış bilgiler de bulunuyor. Öyle ki kadınlarda menopozla birlikte doğurganlık sona eriyor. Ancak erkeklerde üreme kapasitesi, ilerleyen yaşlarda da devam ediyor. Gelişen teknoloji sayesinde, andropoz döneminde de erkeklerin cinsel isteğini artırmak mümkün oluyor.







MAYDANOZDA AŞK VAR!

Prof. Dr.



Greyfurt: Vücuda gençlik ve dinçlik verir.

Çam fıstığı: Cinsel isteksizliğe bağlı mutsuzluğu engeller. Kalbi de korur.

Kereviz: Erkeklerde iktidarsızlığı bitirir.

Kırmızıbiber: Cinsel isteği artırır.

Kişniş: Erkeklerde

Maydanoz: Bedensel yorgunluğu alır. Erkeklerde cinsel gücü artırır.

Susam ve tarçın: Cinsel isteği artırır.

Vanilya: İsteksizliği bitirir.

Bal: Cinsel gücü artırır. Mikropları öldürür.





SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



BİTTİ hastalıklar, hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de ömrü kısaltıyor. Bu hastalıkların ortaya çıkmasında,etkili oluyor. Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çekenuzun bir ömre sahip olmak içingerektiğini söylüyor. Kadınlarda menopoz, erkeklerde ise andropozun bazı sağlık sorunlarına zemin hazırladığını belirtiyor. Çiftlerin cinsel hayat larını etkileyenvücuda olan etkilerini açıklıyor.Hormonlar, erkeklerin hayatının akışını belirliyor. Sağlıklı bir dış görünüş, kilo kontrolü ve ruhsal dengenin sağlanmasında hormonların büyük rolü bulunuyor. Cinsel mutluluk da hormonlardan geçiyor! Prof. Dr. Johannes Huber'in araştırmasına göre hormonlar azaldığındaazaltıyor. Böbrek üstü bezinin ürünü olan bu hormonun üretimigerilemeye başlıyor. Bu hormonun azalmasıyla erkeklerde yağlanma başlıyor. Enfeksiyona daha açık hale gelen vücudun bağışıklığı düşüyor. Andropoz döneminde erkeklerdeki hormon düzeylerinde birçok değişiklik meydana geliyor. Ortalama yaşam süresi uzadığı için yaşlanmaya bağlı sorunlar da artıyor. Ülkemizde,ilgili bazı yanlış bilgiler de bulunuyor. Öyle ki kadınlarda menopozla birlikte. Ancak erkeklerde üreme kapasitesi, ilerleyen yaşlarda da devam ediyor. Gelişen teknoloji sayesinde, andropoz döneminde deartırmak mümkün oluyor.Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul , cinsel hayatta güç veren, erkeklik hormonlarını çalıştıran bitkileri sıralıyor:Vücuda gençlik ve dinçlik verir.Cinsel isteksizliğe bağlı mutsuzluğu engeller. Kalbi de korur.Erkeklerde iktidarsızlığı bitirir.Cinsel isteği artırır.Erkeklerde cinsel gücü artırır. Günde bir kahve kaşığı kadar kullanılmalıdır.Bedensel yorgunluğu alır. Erkeklerde cinsel gücü artırır.Cinsel isteği artırır.İsteksizliği bitirir.Cinsel gücü artırır. Mikropları öldürür. TÜM MANŞETLER