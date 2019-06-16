Andropoz erkeklerde cinsel isteği bitiriyor! 45 yaş üstü erkekler dikkat...

Kronik hastalıklar, hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de ömrü kısaltıyor. Bu hastalıkların ortaya çıkmasında, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam etkili oluyor. Ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, uzun bir ömre sahip olmak için sağlıklı beslenmek gerektiğini söylüyor. Kadınlarda menopoz, erkeklerde ise andropozun bazı sağlık sorunlarına zemin hazırladığını belirtiyor. Çiftlerin cinsel hayatlarını etkileyen östrojen ve testosteron hormonlarının vücuda olan etkilerini açıklıyor.
45'TEN SONRA DİKKAT!
Hormonlar, erkeklerin hayatının akışını belirliyor. Sağlıklı bir dış görünüş, kilo kontrolü ve ruhsal dengenin sağlanmasında hormonların büyük rolü bulunuyor. Cinsel mutluluk da hormonlardan geçiyor! Prof. Dr. Johannes Huber'in araştırmasına göre hormonlar azaldığında erkeklerin cinsel isteği ve gücü de azaltıyor. Böbrek üstü bezinin ürünü olan bu hormonun üretimi 45 yaşından itibaren gerilemeye başlıyor. Bu hormonun azalmasıyla erkeklerde yağlanma başlıyor. Enfeksiyona daha açık hale gelen vücudun bağışıklığı düşüyor. Andropoz döneminde erkeklerdeki hormon düzeylerinde birçok değişiklik meydana geliyor. Ortalama yaşam süresi uzadığı için yaşlanmaya bağlı sorunlar da artıyor. Ülkemizde, 45-70 yaş arası erkeklerde görülen andropozla ilgili bazı yanlış bilgiler de bulunuyor. Öyle ki kadınlarda menopozla birlikte doğurganlık sona eriyor. Ancak erkeklerde üreme kapasitesi, ilerleyen yaşlarda da devam ediyor. Gelişen teknoloji sayesinde, andropoz döneminde de erkeklerin cinsel isteğini artırmak mümkün oluyor.
MAYDANOZDA AŞK VAR!
Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, cinsel hayatta güç veren, erkeklik hormonlarını çalıştıran bitkileri sıralıyor:
Greyfurt: Vücuda gençlik ve dinçlik verir.
Çam fıstığı: Cinsel isteksizliğe bağlı mutsuzluğu engeller. Kalbi de korur.
Kereviz: Erkeklerde iktidarsızlığı bitirir.
Kırmızıbiber: Cinsel isteği artırır.
Kişniş: Erkeklerde cinsel gücü artırır. Günde bir kahve kaşığı kadar kullanılmalıdır.
Maydanoz: Bedensel yorgunluğu alır. Erkeklerde cinsel gücü artırır.
Susam ve tarçın: Cinsel isteği artırır.
Vanilya: İsteksizliği bitirir.
Bal: Cinsel gücü artırır. Mikropları öldürür.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
BİTTİ
45'TEN SONRA DİKKAT!
Hormonlar, erkeklerin hayatının akışını belirliyor. Sağlıklı bir dış görünüş, kilo kontrolü ve ruhsal dengenin sağlanmasında hormonların büyük rolü bulunuyor. Cinsel mutluluk da hormonlardan geçiyor! Prof. Dr. Johannes Huber'in araştırmasına göre hormonlar azaldığında erkeklerin cinsel isteği ve gücü de azaltıyor. Böbrek üstü bezinin ürünü olan bu hormonun üretimi 45 yaşından itibaren gerilemeye başlıyor. Bu hormonun azalmasıyla erkeklerde yağlanma başlıyor. Enfeksiyona daha açık hale gelen vücudun bağışıklığı düşüyor. Andropoz döneminde erkeklerdeki hormon düzeylerinde birçok değişiklik meydana geliyor. Ortalama yaşam süresi uzadığı için yaşlanmaya bağlı sorunlar da artıyor. Ülkemizde, 45-70 yaş arası erkeklerde görülen andropozla ilgili bazı yanlış bilgiler de bulunuyor. Öyle ki kadınlarda menopozla birlikte doğurganlık sona eriyor. Ancak erkeklerde üreme kapasitesi, ilerleyen yaşlarda da devam ediyor. Gelişen teknoloji sayesinde, andropoz döneminde de erkeklerin cinsel isteğini artırmak mümkün oluyor.
MAYDANOZDA AŞK VAR!
Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, cinsel hayatta güç veren, erkeklik hormonlarını çalıştıran bitkileri sıralıyor:
Greyfurt: Vücuda gençlik ve dinçlik verir.
Çam fıstığı: Cinsel isteksizliğe bağlı mutsuzluğu engeller. Kalbi de korur.
Kereviz: Erkeklerde iktidarsızlığı bitirir.
Kırmızıbiber: Cinsel isteği artırır.
Kişniş: Erkeklerde cinsel gücü artırır. Günde bir kahve kaşığı kadar kullanılmalıdır.
Maydanoz: Bedensel yorgunluğu alır. Erkeklerde cinsel gücü artırır.
Susam ve tarçın: Cinsel isteği artırır.
Vanilya: İsteksizliği bitirir.
Bal: Cinsel gücü artırır. Mikropları öldürür.
SAĞLIKLI YAŞLANMANIN ŞİFRELERİ - PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
BİTTİ
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