Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, yollara aktı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, görme kaynaklı trafik kazalarına karşı uyardı. Özellikle gece trafiğe çıkanlarda göz kuruluğu sorununun artığını açıklayan Doç. Dr. Kılıç, "Klimalar göze ve yüze çarptığı zaman gözü kurutuyor. Klimaların yönünü aşağı çevirmek göz kuruluğunu engeller" dedi.
- Sağlık
- 04.06.2019
- Gazete
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