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ya dikkat! Gözleri koruyun

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, yollara aktı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. , görme kaynaklı trafik kazalarına karşı uyardı.

Klima gözleri çarpar
Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, yollara aktı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. , görme kaynaklı trafik kazalarına karşı uyardı. Özellikle gece trafiğe çıkanlarda göz kuruluğu sorununun artığını açıklayan Doç. Dr. Kılıç, "lar göze ve yüze çarptığı zaman gözü kurutuyor. Klimaların yönünü aşağı çevirmek göz kuruluğunu engeller" dedi.

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