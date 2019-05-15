Çilekle otizme darbe! Meyveler otizme ilaç oluyor...

Tıp dünyasında yaşanan gelişmeler, insan ömrünün uzamasını sağlıyor. Ancak bu durum, hastalıkları da beraberinde getiriyor. İnsanlar, 90'lı yaşlarına ulaşıyor belki ama onlarca hastalık ve ilaçla hayatına devam ediyor. Araştırmalar, hastalıkların büyük bir kısmının yanlış beslenmeden kaynaklandığını gösteriyor. Ciddi bir nörolojik hastalık olan otizm, günümüzde hızla yayılmaya başlıyor. 20 yıl öncesine kadar doktorların nadir gördüğü bu hastalık, bir veba gibi yayılıyor. ABD'de kitapları çok satanlar listesinde yer alan Medikal medyum Anthony William, çocuklarda görülen otizm ve hiperaktivite rahatsızlıklarının beslenmeden kaynaklandığını belirtiyor. Bu hastalığın ilaçla tedavi edilmesinin böbrek üstü bezlerine zarar verdiğini söyleyerek şu bilgileri veriyor:

BAĞIRSAK KAYNAKLI

Çocukluk döneminden itibaren görülen otizm ve hiperaktivitenin yüzlerce belirtisi bulunuyor. Yerinde duramamak, kıpır kıpır olmak, zaman zaman dikkati dağılmak ve iletişim kuramamak, bu iki hastalığın en ciddi belirtilerini oluşturuyor. Popüler bir kanıya göre otizm ve dikkat eksikliği düşük kaliteli bağırsak ortamından kaynaklanıyor. Bağırsak ortamının iyileştirilmesi, çocuğun beyin sağlığını iyileş- tiriyor ve otizm belirtilerini azaltıyor. Probiyotik tüketerek bağırsakları güçlendirmek ve dolaylı yoldan otizmi iyileştirmek bu hastalığın kesin bir çözümünü olmuyor ancak otizmi tedavi etmede ciddi bir adımı oluşturuyor.







EKMEĞİ KESİN

Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, çocuğu deyim yerindeyse uyuşturuyor... Zamanla böbrek üstü bezlerinde yüke neden oluyor. Eğer ilaç kullanımı yıllarca sürerse, sonunda böbrek bezleri tamamen tükeniyor. Kişide ciddi yorgunluk ve gerginlik görülüyor. Otizm ve hiperaktivitenin en iyi ve uzun vadeli çözümünü, bol bol meyve yemek oluşturuyor. Yine diyetten buğday ve glüteni çıkarmak, mısır, kanola gibi yağları tercih etmemek de bu hastalığın iyileşmesinde önemli rol oynuyor.







İŞTE MUCİZE BESİNLER​

Bu hastalıkları iyileştirmenin temel faktörünü diyet oluşturuyor. Kimi yiyecekler, ağır metal ve zehri vücuttan dışarıya atıyor. Beyin dokusunu iyileştiriyor. Beyne glikoz sağlayarak zihni sakinleştiriyor. Otizmin tedavisinde, yaban mersini, kişniş, hindistancevizi yağı, muz, böğürtlen, avokado, çilek ve keten tohumu ilaç etkisi gösteriyor. Yoğurt, peynir ve süt gibi probiyotikler, beyni iyileştiriyor. Yine kovan otu, beyinde iltihaplanmayı azaltıyor. Merkezi sinir sistemini rahatlatıyor.



MEDİKAL MEDYUM'UN SAĞLIK MUCİZELERİ - ANTHONY WILLIAM



HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL



​YARIN: TİROİDİ BESİNLERLE İYİLEŞTİRİN