Yumurtasız sahur olmaz! Sağlık bir oruç için nelere dikkat edilmeli?

Ramazan ayı geldi çattı. Bugün, milyonlarca Müslüman, bugün ilk sahuruna kalktı. Koşuyolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Öz, sağlıklı bir oruç için dikkat edilmesi gereken dokuz önemli noktayı sıraladı:



SAHURA KALKIN:

Gün boyu enerji dengesinin sağlanması için mutlaka sahur gerekiyor. Uzun süre açlık, metabolizma hızının yavaşlamasına neden oluyor. Sahura kalkmadan oruç tutulduğunda metabolizma hızı yavaşlıyor. Bu da kilo alımına nedn oluyor.



ANA YEMEK İÇİN BEKLEYİN:

Uzun açlık sonrası zengin iftar sofraları cazip görülüyor. Ancak iftarda ana yemek için bir süre beklemek gerekiyor. Hafif bir çorba sonrasında 15 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geçmek sofradan daha rahat kalkılmasına yardımcı oluyor.



TATLI YERİNE MEYVE:





DOMATES, BİBER, ROKA:

İftar ve sahurda kalorili kahvaltılıklar yerine salatalık, domates, biber ve maydanoz, dereotu, tere ve roka gibi lif oranı yüksek besinlerin tüketilmesi Ramazan'da kilo kontrolünü sağlıyor. Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Özellikle sahurlarda hem kaliteli protein olduğundan hem de tok tutucu etkisinden dolayı sofranızdan yumurtayı eksik etmeyin.



ÇAY İÇİN AMA...:

İftardan sonra içilen çay ve kahve, vücuttan su atımını hızlandırıyor. Vücudun susuz kalmasına neden oluyor. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca çay ve kahve tüketiminin mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor. Tansiyon sorunu olmayan kişiler soda da tercih edilebilir.



YOĞURT, KEFİR:

Uzun süren açlık bağırsak hareketlerinde yavaşlattığından kabızlık problemine neden olayor. Kefir ve probiyotik yoğurt, porsiyonlarını abartmamak kaydıyla kuru kayısı, kuru incir, armut gibi meyveler bağırsakların çalışmasını düzenliyor.



AYRAN TÜKETİN:

Ramazan ayı boyunca süt ve süt ürünleri tüketimi azalıyor. Sağlıklı bir protein kaynağı olan yoğurdu ya da ayranı iftarda yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz. Ara öğün olarak evde hazırlayacağınız meyveli yoğurtla tatlı ihtiyacınızı da giderebilirsiniz. İftardan sonra 20-25 dakika yürüyüş yapmak da sindirimi hızlandırır.



10-12 BARDAK SU İÇİN:

Oruçlu geçen süre uzadıkça, vücut da susuz kalıyor. Bunu önlemenin yolu ise iftarla sahur arasında 10-12 bardak su içmekten geçiyor.

ayı geldi çattı. Bugün, milyonlarca Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Öz, sağlıklı bir oruç için dikkat edilmesi gereken dokuz önemli noktayı sıraladı:Gün boyu enerji dengesinin sağlanması için mutlaka sahur gerekiyor. Uzun süre açlık,neden oluyor. Sahura kalkmadan oruç tutulduğunda metabolizma hızı yavaşlıyor. Bu da kilo alımına nedn oluyor.Uzun açlık sonrası zengin iftar sofraları cazip görülüyor. Ancak iftarda ana yemek içingerekiyor. Hafif bir çorba sonrasındasonra ana yemeğe geçmek sofradan daha rahat kalkılmasına yardımcı oluyor. Ramazan ayı nın olmazsa olmazı tatlıların fazla tüketilmesi, sindirim sıkıntılarına neden oluyor. Bu nedenle tatlı yerine mevsim meyvelerinin yenmesi gerekiyor. Meyve yetmez diyenler, en masum tatlılardan olan dondurma yiyebilir.İftar ve sahurda kalorili kahvaltılıklar yerine salatalık, domates, biber ve maydanoz, dereotu, tere ve roka gibi lif oranı yüksek besinlerin tüketilmesi Ramazan'da kilo kontrolünü sağlıyor. Yumurta anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. Özellikle sahurlarda hem kaliteli protein olduğundan hem de tok tutucu etkisinden dolayı sofranızdan yumurtayı eksik etmeyin.İftardan sonra içilen çay ve kahve, vücuttan su atımını hızlandırıyor. Vücudun susuz kalmasına neden oluyor. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca çay ve kahve tüketiminin mümkün olduğunca azaltılması gerekiyor. Tansiyon sorunu olmayan kişiler soda da tercih edilebilir.Uzun süren açlık bağırsak hareketlerinde yavaşlattığından kabızlık problemine neden olayor.porsiyonlarını abartmamak kaydıyla kuru kayısı,meyveler bağırsakların çalışmasını düzenliyor.Ramazan ayı boyunca süt ve süt ürünleri tüketimi azalıyor. Sağlıklı bir protein kaynağı olan yoğurdu ya da ayranı iftarda yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz. Ara öğün olarak evde hazırlayacağınızİftardan sonra 20-25 dakika yürüyüş yapmak da sindirimi hızlandırır.Oruçlu geçen süre uzadıkça, vücut da susuz kalıyor. Bunu önlemenin yolu ise iftarla sahur arasında 10-12 bardak su içmekten geçiyor.

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