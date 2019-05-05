Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel açıklamalar! İşte sahurda ve iftarda tüketebileceğimiz sağlıklı besinler...

"ACIKTIRAN EKMEK, ŞEKER VE ŞEKERLİ İÇECEKLER"



Karatay, oruçluyken herkesin normal hayatını sürdürmesi gerektiğini anlatarak, "76 yaşındayım, senelerdir 2 öğün yiyorum ve normal hayatımı sürdürüyorum. Her türlü aktivitemi de yapıyorum. Bunun alışkanlıkla ilgisi yok. Sağlıklı beslenirseniz vücut ve hücreler zaten toparlıyor. Acıkmıyorsunuz, acıkan beyniniz. Acıktıran da ekmek, şeker ve şekerli içecekler. Bunlar çok çabuk acıktırır ve susatır." ifadelerini kullandı.



