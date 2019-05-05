Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel açıklamalar! İşte sahurda ve iftarda tüketebileceğimiz sağlıklı besinler...
Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayına özel açıklamalarda bulundu. Karatay, Ramazan ayının insan sağlığı için çok önemli olduğunu, sıcak ve uzun günlerde oruç tutarken bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Sağlıklı bir oruç için sahurda ve iftarda beslenme önerilerinde bulunan Canan Karatay, ramazan ayında tüketilmesi gereken ve uzak durulması gereken besinleri açıkladı. İşte sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken sağlıklı besinler...
"ACIKTIRAN EKMEK, ŞEKER VE ŞEKERLİ İÇECEKLER"
Karatay, oruçluyken herkesin normal hayatını sürdürmesi gerektiğini anlatarak, "76 yaşındayım, senelerdir 2 öğün yiyorum ve normal hayatımı sürdürüyorum. Her türlü aktivitemi de yapıyorum. Bunun alışkanlıkla ilgisi yok. Sağlıklı beslenirseniz vücut ve hücreler zaten toparlıyor. Acıkmıyorsunuz, acıkan beyniniz. Acıktıran da ekmek, şeker ve şekerli içecekler. Bunlar çok çabuk acıktırır ve susatır." ifadelerini kullandı.