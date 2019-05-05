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Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel açıklamalar! İşte sahurda ve iftarda tüketebileceğimiz sağlıklı besinler...

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayına özel açıklamalarda bulundu. Karatay, Ramazan ayının insan sağlığı için çok önemli olduğunu, sıcak ve uzun günlerde oruç tutarken bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi. Sağlıklı bir oruç için sahurda ve iftarda beslenme önerilerinde bulunan Canan Karatay, ramazan ayında tüketilmesi gereken ve uzak durulması gereken besinleri açıkladı. İşte sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken sağlıklı besinler...

05.05.2019 22:23 - Son Güncelleme: 05.05.2019 22:41
Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel açıklamalar! İşte sahurda ve iftarda tüketebileceğimiz sağlıklı besinler...

Prof. Dr. Canan Karatay, günde iki öğün yemek önerdiğini, İbn-i Sina'nın da "İki öğün sağlıklıdır, üçüncü öğün hastalıktır." dediğini anımsattı.

Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel açıklamalar! İşte sahurda ve iftarda tüketebileceğimiz sağlıklı besinler...

Hz. Muhammed'in iki öğün ve az yemek yediğinin bilindiğini belirten Karatay, "Bu (Günde iki öğün yemek), vücudun bir süre dinlenmesine, rahatlamasına, kendini toparlamasına, fabrika ayarlarına dönmesine fırsat tanımak demektir.

Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel açıklamalar! İşte sahurda ve iftarda tüketebileceğimiz sağlıklı besinler...

Şimdiye kadar 'Sık sık ye, az ye.' diye diye insanları enine büyüttüler. İnsan organizması fizyolojik olarak iki öğün, hastaysa en fazla üç öğün yemeye programlanmıştır. İşte ramazan ayı bu imkanı vermektedir." diye konuştu.

Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel açıklamalar! İşte sahurda ve iftarda tüketebileceğimiz sağlıklı besinler...

"ACIKTIRAN EKMEK, ŞEKER VE ŞEKERLİ İÇECEKLER"

Karatay, oruçluyken herkesin normal hayatını sürdürmesi gerektiğini anlatarak, "76 yaşındayım, senelerdir 2 öğün yiyorum ve normal hayatımı sürdürüyorum. Her türlü aktivitemi de yapıyorum. Bunun alışkanlıkla ilgisi yok. Sağlıklı beslenirseniz vücut ve hücreler zaten toparlıyor. Acıkmıyorsunuz, acıkan beyniniz. Acıktıran da ekmek, şeker ve şekerli içecekler. Bunlar çok çabuk acıktırır ve susatır." ifadelerini kullandı.

Canan Karatay'dan Ramazan ayına özel açıklamalar! İşte sahurda ve iftarda tüketebileceğimiz sağlıklı besinler...

Ramazanda susuz kalmamanın, hakiki ve sağlıklı protein ve karbonhidratlarla beslenmenin önemli olduğunun altını çizerek, "boş" kalorilerden, çabuk acıktıran, halsiz bırakan yiyeceklerden uzak durulmasını önerdi.

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