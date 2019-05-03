Aşkını tarçınla

Kolesterolü düşürür: Günde yarım çay kaşığı tarçın, kolestrolü düşürür. Kandaki kötü kolesterol ve trigliserid seviyesini azaltır.
Tip 2 diyabeti tedavi eder: Tarçın, insülünün daha etkin olmasını sağlar ve bu sayede kilo kontrolü ile kalp krizi riskinin azaltılmasında yardımcı olur.
Diş ağrısını giderir: Tarçın, diş ağrısı tedavisinde ve ağız kokusu giderici olarak kullanılır.
Gripte etkili: 3 gün, bir çay kaşığı bal ve çeyrek çay kaşığı tarçın karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir. Tarçın hormonları çalıştırıp cinsel gücü artırıyor. Kolesterolü düşürüyor. Adet dönemi sorunlarında rahatlama sağlıyor... Cameron Diaz her gece yatmadan önce de bir bardak elma sirkesi içiyor. Bu sayede yağlarını yok ediyor.
Adeti kolaylaştırır: Adet kramplarında ve diğer adet sorunlarında rahatlama sağlar.
Sivilcelere son: Kanı temizleyen tarçın sivilcelere ve siyah noktalara iyi gelir.
Ömrü uzatır: Bal-tarçın karışımı bağışıklığı güçlendirir.
Tip 2 diyabeti tedavi eder: Tarçın, insülünün daha etkin olmasını sağlar ve bu sayede kilo kontrolü ile kalp krizi riskinin azaltılmasında yardımcı olur.
Diş ağrısını giderir: Tarçın, diş ağrısı tedavisinde ve ağız kokusu giderici olarak kullanılır.
Gripte etkili: 3 gün, bir çay kaşığı bal ve çeyrek çay kaşığı tarçın karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir. Tarçın hormonları çalıştırıp cinsel gücü artırıyor. Kolesterolü düşürüyor. Adet dönemi sorunlarında rahatlama sağlıyor... Cameron Diaz her gece yatmadan önce de bir bardak elma sirkesi içiyor. Bu sayede yağlarını yok ediyor.
Adeti kolaylaştırır: Adet kramplarında ve diğer adet sorunlarında rahatlama sağlar.
Sivilcelere son: Kanı temizleyen tarçın sivilcelere ve siyah noktalara iyi gelir.
Ömrü uzatır: Bal-tarçın karışımı bağışıklığı güçlendirir.
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