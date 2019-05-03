'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor' diyor. Araştırmalara göre; güçlü bir beyne sahip olmak için önce vücudu beslemek gerekiyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülen Alzheimer ve demans hastalıklarından korunmada, tüketilen besinler önem taşıyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, güçlü hafızaya sahip olmak içinkoklamayı öneriyor. Mutluluk veren bu bitkinin, beyni koruduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor: