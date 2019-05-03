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’ın ilacı lavanta! Lavanta beyin hücrelerini güçlendiriyor, Alzheimer ve demansa karşı koruyor

Güçlü hafızanın yolu burnumuzdan geçiyor! Hoş kokusuyla lavanta, beyin hücrelerini güçlendiriyor. ve demansa karşı koruma sağlıyor.



Atalarımız, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor' diyor. Araştırmalara göre; güçlü bir beyne sahip olmak için önce vücudu beslemek gerekiyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülen Alzheimer ve demans hastalıklarından korunmada, tüketilen besinler önem taşıyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, güçlü hafızaya sahip olmak için lavanta koklamayı öneriyor. Mutluluk veren bu bitkinin, beyni koruduğunu söylüyor. Şu bilgileri veriyor:

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