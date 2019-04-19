Omega-3 yağ asidi içeren ceviz kalbin ihtiyacı olan maddeleri sağlıyor

Vücudun sağlıklı bir işleyişi için kalp sağlığı oldukça önemlidir. Damarların tıkanması, kan seviyesindeki dengesizlik gibi birçok faktör kalp sağlığını olumsuz etkiler. Bunun en temel etkeni ise sağlıksız ve düzensiz beslenmedir. İşte kalp sağlığına iyi gelen besinler:



DOMATES

Yüksek miktarda içerdiği antioksidan sayesinde damarlarda plak oluşumunu önleyerek tıkanıklığı ve ona bağlı gelişen hastalıkları engeller. Uzmanlar günde iki domates tüketilmesinin kalp sağlığını olumlu etkilediğini vurguluyor.



YEŞİL ÇAY

Polifenoller maddesi bakımından zengin olan yeşil çay vücuttaki tüm toksinleri temizler. Siyah çaya oranla gün içerisinde kalp hastalığı riski olanlar, düzenli bir şekilde yeşil çay ya da ona benzer papatya ve adaçayı gibi çaylar tüketmelidir.



SOYA

İçerdiği B1, demir, çinko, fosfor, magnezyum ve potasyum sayesinde kalp hastalıklarına yol açabilecek durumları önler. Yapılan bazı araştırmalara göre günde 25 gram soya tüketmek, yaşanma ihtimali olan tüm hastalıkların riskini azaltır.



SARIMSAK

Damar içindeki pıhtılaşmayı engelleyerek kroner kalp hastalıklarının oluşumunu azaltır. Uzmanlar her gün düzenli bir şekilde bir diş çiğ sarımsak tüketerek sadece kalp değil tüm vücut sağlığının korunduğunu belirtiyor.



CEVİZ

Omega - 3 yağ asidi içeren ceviz kalbin ihtiyacı olan maddeleri sağlar...