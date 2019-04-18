Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, yanlış beslenme ve kariyer hedefli geç evliliklerin kısırlığı artırdığını söyledi. Kadın ve erkeklerde görülen kısırlığın görülme oranının yüzde 50'ye kadar yükseldiğini belirtti. Şu bilgileri verdi:
Günümüzde kısırlığın bu kadar yaygınlaşmasının sebebi nedir? Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam kısırlığın ana nedenleri arasında yer alıyor. Günümüzdeki teknolojik gelişmelere rağmen kısırlık, hızla artıyor. Endüstriyel beslenme alışkanlıkları, hormonal dengesizlikler ile suni şekerli beslenme kısırlığı kaçınılmaz hale getiriyor.
Geç yaşta evliliğin kısırlığa etkisi ne? Geç yaşta yapılan evlilik ve ileri yaşlara ertelenen çocuk sahibi olma kararı da kısırlığa neden oluyor. Sperm ve yumurta kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu sorun önce aile, ardından toplumsal sorunlara neden oluyor.
Kısırlık tedavisi için çiftlere ne önerirsiniz? Kadınlarda yumurta, erkeklerde de sperm kalitesinin bozulması ile görülen kısırlığın tedavisi için tüm risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerekir. Androloji uzmanından görüş alınmalı.
Günümüzde kısırlığın bu kadar yaygınlaşmasının sebebi nedir? Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam kısırlığın ana nedenleri arasında yer alıyor. Günümüzdeki teknolojik gelişmelere rağmen kısırlık, hızla artıyor. Endüstriyel beslenme alışkanlıkları, hormonal dengesizlikler ile suni şekerli beslenme kısırlığı kaçınılmaz hale getiriyor.
Geç yaşta evliliğin kısırlığa etkisi ne? Geç yaşta yapılan evlilik ve ileri yaşlara ertelenen çocuk sahibi olma kararı da kısırlığa neden oluyor. Sperm ve yumurta kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu sorun önce aile, ardından toplumsal sorunlara neden oluyor.
Kısırlık tedavisi için çiftlere ne önerirsiniz? Kadınlarda yumurta, erkeklerde de sperm kalitesinin bozulması ile görülen kısırlığın tedavisi için tüm risk faktörlerinin ortadan kaldırılması gerekir. Androloji uzmanından görüş alınmalı.
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