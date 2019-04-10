Hamburger hafızayı siler

Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, patates kızartmalarında, bisküvi çeşitleri, kraker, çikolata çeşitleri, gofret ve benzeri gıdalarda kullanılan trans yağların neden olduğu hastalıklara değiniyor.
'TEREYAĞI YİYİN'
Bazı margarin türlerinde, fast food tarzı yiyeceklerde de trans yağların olduğunu belirten Doç. Dr. Tanoğlu, "Trans yağ seviyesi yüksek olan bireylerde kalp krizi geçirme riski üç kat daha fazladır. Bu durum, genç yaşlarda artan ölüm riskini antırır. Trans yağlar, obezite, karaciğer yağlanması, diyabet, inme, Alzheimer, Parkinson ve hatta göğüs ve kolon kanserine neden olur" uyarısında bulunuyor. Sağlıklı bir hayat için margarin yerine zeytinyağı ve soya yağı gibi doğal sıvı yağlar ile tereyağı tüketilmesini öneriyor.
'TEREYAĞI YİYİN'
Bazı margarin türlerinde, fast food tarzı yiyeceklerde de trans yağların olduğunu belirten Doç. Dr. Tanoğlu, "Trans yağ seviyesi yüksek olan bireylerde kalp krizi geçirme riski üç kat daha fazladır. Bu durum, genç yaşlarda artan ölüm riskini antırır. Trans yağlar, obezite, karaciğer yağlanması, diyabet, inme, Alzheimer, Parkinson ve hatta göğüs ve kolon kanserine neden olur" uyarısında bulunuyor. Sağlıklı bir hayat için margarin yerine zeytinyağı ve soya yağı gibi doğal sıvı yağlar ile tereyağı tüketilmesini öneriyor.
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