Beslenme alışkanlıkları, kronik hastalıklardan yaşam süresine kadar pek çok faktörü yakından ilgilendiriyor. Araştırmalar, Japonlar'ın beslenme tarzının sağlık üzerindeki olumlu etkisini gösteriyor. İnsan ömrünün ortalama 85 yıl olduğu Japonya'da kalp, diyabet, Alzheimer ve kanser hastalıkları oldukça az görülüyor. 105 yaşına kadar yaşayan Japon Prof. Shigeaki Hinohara, uzun yaşamın sırrının doğru beslenmekten geçtiğini söylüyor. Sağlıklı yaşlanmak ve kronik hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi veriyor...
- Sağlık
- 28.03.2019
- Gazete
Prof. Shigeaki Hinohara'dan uzun ömrün sırları: Yeşil çay, balık ve pirinci sofradan eksik etmeyin
Japon Prof. Shigeaki Hinohara, kronik hastalıklardan korunmanın sırrını paylaştı. 105 yaşına kadar yaşayan ünlü doktor, kitaplarında herkesi uyardı: Yeşil çay, balık ve pirinci sofradan eksik etmeyin.
Beslenme alışkanlıkları, kronik hastalıklardan yaşam süresine kadar pek çok faktörü yakından ilgilendiriyor. Araştırmalar, Japonlar'ın beslenme tarzının sağlık üzerindeki olumlu etkisini gösteriyor. İnsan ömrünün ortalama 85 yıl olduğu Japonya'da kalp, diyabet, Alzheimer ve kanser hastalıkları oldukça az görülüyor. 105 yaşına kadar yaşayan Japon Prof. Shigeaki Hinohara, uzun yaşamın sırrının doğru beslenmekten geçtiğini söylüyor. Sağlıklı yaşlanmak ve kronik hastalıklardan korunmak için tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi veriyor...
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