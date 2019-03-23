Tıp dünyasında yaşanan gelişmeler, insan ömrünün uzamasını sağladı. Bu durum, kalpten astıma, diyabetten KOAH'a kadar pek çok hastalığa davetiye çıkardı. Sağlıklı yaşlanmanın sırrı ise erken yaşlardan itibaren tüketilen doğru besinlerde saklıydı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu, sağlıklı yaşlılığın püf noktalarını açıkladı.

EGZERSIZ YAPIN...

Tüketilen besinlerin önemine dikkat çeken Dr. Yaser Süleymanoğlu, beyaz ve rafine gıdaların kan şekerini yükselttiği karaciğer yağlanması ve obeziteye neden olduğunu vurguladı. Bu gibi besinlerin damar sertliği, kalp hastalıkları, diyabet ve kanser riskini artırdığını vurgulayan Dr. Süleymanoğlu, "Şekerli meyvelerden uzak durmalı. Üzüm ve muz yerine yeşil elma ve kiviyi tercih edin. Meyve suları şekerin yükselmesine neden olur" ifadesini kullandı. Günde 2 litre su içilmesinin bağırsak, karaciğer ve böbreklerdeki toksinlerin atılmasını kolaylaştıracağını açıkladı. Yine egzersiz sayesinde kan şekeri ve tansiyonun dengelendiğini anlattı.