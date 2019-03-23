İçerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığı koruyan hurma, aşk dağıtıyor. Afrodizyak etkisi içeren hurma, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Mutluluk veren bu besin, kan dolaşımını artırıyor. Sperm kalitesini artırarak çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Sağlığa olan diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kolon, göğüs ve rahim kanserine karşı korur.
Kalp hastalıklarını önler.
Kansızlığı iyileştirir.
Yorgunluğu azaltır.
Sindirimi destekler. Mideyi korur.
Gözleri güçlendirir.
Kolon, göğüs ve rahim kanserine karşı korur.
Kalp hastalıklarını önler.
Kansızlığı iyileştirir.
Yorgunluğu azaltır.
Sindirimi destekler. Mideyi korur.
Gözleri güçlendirir.
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