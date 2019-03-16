Kivi, aşk dağıtıyor. C vitamini deposu olan bu meyve afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Günde bir adet kivi yemek, kan şekerini dengeliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.
İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur.
Antioksidan özelliğinden dolayı kanser çeşitlerini önler.
Lif oranı fazla olduğundan kabızlığa iyi gelir.
Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.
İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur.
Antioksidan özelliğinden dolayı kanser çeşitlerini önler.
Lif oranı fazla olduğundan kabızlığa iyi gelir.
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