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  • 04.11.2019
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Kalp terazisi! Rüyada kalp görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri

Rüyada kalp görmek; cesaret, akıl, el açıklığına ve adaletli olmak şeklinde yorumlanır. Rüyada kalp çarpması, bir şeyi terk etmek, evlilik düşmanlık, yolculuk ve haylazlık şeklinde yorumlanır. İşte rüyada görülen varlıkların neye yorulacağına dair ipuçları ve rüya tabirleri....



Kalp hastalığı: İki yüzlülük işaretidir.

Kalp çarpması: Bir şeyi terk etmek, evlilik düşmanlık, yolculuk ve haylazlık şeklinde yorumlanır.

Kalp damarı: Ruh ve bedenin, kalbin ve gönlün hissettiği sevinç ve üzüntülere delalet eder.

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