Galatasaray - Union SG maçında skandal karar! Kart görmeyen oyuncu golü attı

36. dakikada sarı kart gören Promise David, 54'te Uğurcan Çakır'ın ayağına basmasına rağmen İspanyol hakem Jose Maria Sanchez tarafından ikinci kez cezalandırılmadı. Sarı-kırmızılılar hem sahada hem kulübede karara sert tepki gösterdi.

Skandalın ardından sahneye çıkan David, 57. dakikada golünü attı ve Belçika ekibini 1-0 öne geçirdi. Yalnızca bir dakika sonra kenara alınan oyuncu, maçın kaderini değiştiren isim oldu.