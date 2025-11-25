PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray - Union SG maçında skandal karar! Kart görmeyen oyuncu golü attı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise karşısında sahaya çıkan Galatasaray, hakem kararlarıyla adeta çileden çıktı. Promise David, görmediği kartın ardından takımı adına skoru 1-0'a getirdi.

36. dakikada sarı kart gören Promise David, 54'te Uğurcan Çakır'ın ayağına basmasına rağmen İspanyol hakem Jose Maria Sanchez tarafından ikinci kez cezalandırılmadı. Sarı-kırmızılılar hem sahada hem kulübede karara sert tepki gösterdi.

Skandalın ardından sahneye çıkan David, 57. dakikada golünü attı ve Belçika ekibini 1-0 öne geçirdi. Yalnızca bir dakika sonra kenara alınan oyuncu, maçın kaderini değiştiren isim oldu.

