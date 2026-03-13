Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması üzerinde yoğun mesai harcanıyor. Yönetim, birçok isimle temas halinde görüşmelerini sürdürüyor. Hedefte şampiyonluğa ulaşabilecek bir kadro oluşturma isteği var.
ASENSIO İÇİN GELECEĞİNE DAİR DÜNYA KUPASI YORUMU
Fenerbahçe'de etkileyici bir sezon geçiren Marco Asensio'nun geleceğiyle ilgili İspanya'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sarı-lacivertli formayla yeniden çıkışa geçen yıldız futbolcu için yapılan yorumda, kariyerini yeniden en üst seviyede konumlandırmak istiyorsa Avrupa'nın beş büyük liginden birine dönüşün en güçlü seçenek olduğu vurgulandı. Marco Asensio, Süper Lig'de bu sezon 21 maçta 11 gol ve 10 asist üretti.
FENERBAHÇE'DE YENİDEN PARLADI
Marco Asensio, Fenerbahçe'de düzenli süre, net rol ve yüksek özgüvenle birlikte kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşamaya başladı. İspanyol yıldızın teknik kalitesi, oyun görüşü ve hücumdaki doğrudan etkisi, sarı-lacivertli takımın sezon içindeki en büyük kazanımlarından biri haline geldi. Fenerbahçe'nin resmi kadro sayfasında da Asensio'nun takımın orta saha-hücum planındaki önemli isimlerden biri olduğu görülüyor.
İspanya'da yapılan değerlendirmede Asensio'nun, yeteneklerini sergilemek için doğru ortamı bulduğu görüşü öne çıktı. Güven duygusuyla oynamasının ve kulüp içinde kendisine verilen rolün netleşmesinin, onu yeniden üst düzey seviyeye taşıdığı vurgulandı. Bu tablo, Fenerbahçe'deki çıkışın tesadüf olmadığını ortaya koydu.
GELECEĞİ İÇİN EN GÜÇLÜ SENARYO
Asensio'nun kariyerinde sıradaki adımın ne olacağı da tartışma yarattı. Yapılan yorumda, Fenerbahçe'de kalmanın ona istikrar ve konfor sağlayacağı, ancak Avrupa'nın en büyük beş liginden birine dönüş yapmasının en üst düzeyde yeniden kendini kanıtlaması açısından daha güçlü bir hamle olacağı vurgulandı. Bu bakış açısında, oyuncunun sadece iyi oynamasının değil, bunu en yüksek rekabet ortamında sürdürmesinin belirleyici olacağı düşüncesi öne çıktı.
DÜNYA KUPASI İÇİN REKABET ÇOK SERT
Marco Asensio'nun 2026 Dünya Kupası hedefi de bu dosyanın en sıcak başlıklarından biri oldu. İspanya Milli Takımı'nda hücum hattı ve kenar bölgelerde son derece yoğun bir rekabet bulunuyor. Bu nedenle yalnızca bireysel performans değil, oynanan ligin görünürlüğü, karşılaşılan rakiplerin seviyesi ve en yüksek tempodaki istikrar da seçim sürecinde büyük önem taşıyor. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, son dönemde Asensio'yu yeniden radarına almış durumda.
Buna rağmen Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için Asensio'nun önünde zorlu bir yarış bulunuyor. Türkiye'deki etkileyici çıkışı dikkat çekse de milli takım düzeyinde kapının tamamen açılması için daha görünür ve daha sert bir rekabet ortamında süreklilik sağlaması gerektiği düşünülüyor. Bu nedenle gelecek yaz verilecek karar, yalnızca kulüp kariyerini değil milli takım ihtimalini de doğrudan etkileyecek.
ASENSIO DOSYASINDA KRİTİK YAZ
Marco Asensio için artık asıl belirleyici dönem yaz transfer penceresi olacak. Fenerbahçe'deki yüksek etkisini sürdürmesi, ona iki farklı kapıyı aynı anda açık tutuyor. Bir tarafta İstanbul'da devam edecek istikrarlı bir proje, diğer tarafta Avrupa'nın en büyük liglerinden birine dönüş ihtimali bulunuyor. Asensio'nun sezon sonunda vereceği karar, hem kulüp kariyerinin yönünü hem de İspanya Milli Takımı yolculuğunu belirleyecek güçte görünüyor.
DIOGO LEITE HAREKATI
Fenerbahçe, yeni sezonun savunma planlamasında Diogo Leite dosyasını yeniden ön sıralara taşıdı. Sarı-lacivertli ekip, Union Berlin forması giyen Portekizli stoper için yaz transfer dönemi öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. Transfer kulislerinde öne çıkan tabloda, 27 yaşındaki savunmacıya 3+1 yıllık sözleşme önerilmesi planlanıyor.
Sarı-lacivertli yönetimin bu transferdeki en büyük kozu, oyuncunun bonservis yükünü minimum seviyeye indirme ihtimali olarak öne çıkıyor. Ancak Diogo Leite'nin sözleşme süresi konusunda farklı bilgiler bulunuyor. Alman basınında ve bazı haberlerde kontratının bu yaz sona ereceği belirtilirken, Transfermarkt kayıtlarında sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2026 olarak görünüyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin atacağı resmi adımda önce kontrat durumunun netleşmesi gerekecek.
3+1 YILLIK PLAN MASADA
Fenerbahçe cephesi, Diogo Leite'yi savunma hattında doğrudan ilk 11 seviyesinde bir hamle olarak görüyor. Sol ayaklı stoper profili, yaş avantajı ve Bundesliga tecrübesi, Portekizli futbolcuyu listenin güçlü adaylarından biri haline getirdi. Kulübe yakın transfer hattında öne çıkan senaryoda, sarı-lacivertliler oyuncuya 3+1 yıllık sözleşme önerme planı üzerinde duruyor.
İTALYANLAR DA DEVREDE
Diogo Leite dosyasında Fenerbahçe yalnız değil. İtalya'dan Milan, Lazio ve Bologna'nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği konuşuluyor. Bu tablo, sarı-lacivertli kulübün transferde elini çabuk tutma isteğini daha da artırdı. Fenerbahçe'nin rakiplerinden daha yüksek bir maaş paketiyle öne çıkmayı hedeflediği belirtiliyor.
SAĞLIK RAPORLARI İNCELENİYOR
Transferde en kritik başlıklardan biri de oyuncunun fiziksel durumu oldu. Diogo Leite, şubat başında yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Rotowire ve Flashscore kayıtlarında bu sakatlığın 4 Şubat civarında başladığı ve mart ortasına kadar etkili olduğu görülüyor. Fenerbahçe sağlık heyetinin, resmi adım öncesinde oyuncunun raporlarını detaylı biçimde değerlendirmesi bekleniyor.
FENERBAHÇE DAHA ÖNCE DE İLGİLENMİŞTİ
Diogo Leite ismi Fenerbahçe'nin gündemine ilk kez gelmiyor. Devre arası dönemde de Portekizli stoper için sarı-lacivertli kulübün adı transfer kulislerinde öne çıkmıştı. Ancak Union Berlin cephesi o süreçte oyuncu için resmi teklif gelmediğini açık şekilde duyurmuştu. Bu kez yaz dönemine yaklaşılırken tablo yeniden hareketlenmiş durumda.
LEITE'NİN PROFİLİ DİKKAT ÇEKİYOR
23 Ocak 1999 doğumlu Diogo Leite, 1.90 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Union Berlin savunmasında son yıllarda düzenli forma giyen Portekizli oyuncu, geriden oyun kurma becerisi ve sol stoperdeki dengeli yapısıyla öne çıkıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
KANARYA'DAN GELECEĞE YATIRIM
Fenerbahçe, genç yetenek yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, Mali U17 Milli Takımı'nda forma giyen ve JMG Akademisi'nde yetişen 17 yaşındaki orta saha Ibrahim Diakite için resmi teklifini yaptı. Masadaki teklif 500 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay içeriyor.
RESMİ TEKLİF MASADA
Fenerbahçe, 2008 doğumlu futbolcu için ilk hamlesini yaptı. Plan, Diakite'yi uzun vadeli bir yatırım olarak kadroya katmak ve gelişimini kulüp içinde sürdürmek. Sarı-lacivertliler, anlaşmanın tamamlanması halinde genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor.
AVRUPA'DAN CİDDİ RAKİPLER VAR
Transfer yarışı tek kulüple sınırlı değil. Red Bull Salzburg, Marsilya, Monaco, Lille ve Anderlecht de Diakite dosyasında yer alıyor. Bu tablo, Fenerbahçe'nin genç orta saha için elini çabuk tutmak istediğini gösteriyor.
NENE İLE AYNI YOLDAN GELİYOR
Ibrahim Diakite'nin dikkat çeken bir başka detayı da Fenerbahçe'de forma giyen Nene Dorgeles ile aynı futbol okulundan çıkması. Mali doğumlu genç oyuncu da Nene gibi JMG Akademisi altyapısında yetişti.
OYUNCU PROFİLİ DİKKAT ÇEKİYOR
10 Temmuz 2008 doğumlu Ibrahim Diakite, merkez orta saha oynuyor ve Mali vatandaşlığı taşıyor. Güncel oyuncu profiline göre 1.67 boyundaki genç futbolcu, şu anda JMG Academy Bamako bünyesinde bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmesi halinde, altyapı ve gelişim planlamasında yeni bir Afrikalı yeteneği daha sisteme dahil etmiş olacak.