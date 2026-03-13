İspanya'da yapılan değerlendirmede Asensio'nun, yeteneklerini sergilemek için doğru ortamı bulduğu görüşü öne çıktı. Güven duygusuyla oynamasının ve kulüp içinde kendisine verilen rolün netleşmesinin, onu yeniden üst düzey seviyeye taşıdığı vurgulandı. Bu tablo, Fenerbahçe'deki çıkışın tesadüf olmadığını ortaya koydu.

GELECEĞİ İÇİN EN GÜÇLÜ SENARYO Asensio'nun kariyerinde sıradaki adımın ne olacağı da tartışma yarattı. Yapılan yorumda, Fenerbahçe'de kalmanın ona istikrar ve konfor sağlayacağı, ancak Avrupa'nın en büyük beş liginden birine dönüş yapmasının en üst düzeyde yeniden kendini kanıtlaması açısından daha güçlü bir hamle olacağı vurgulandı. Bu bakış açısında, oyuncunun sadece iyi oynamasının değil, bunu en yüksek rekabet ortamında sürdürmesinin belirleyici olacağı düşüncesi öne çıktı.

DÜNYA KUPASI İÇİN REKABET ÇOK SERT Marco Asensio'nun 2026 Dünya Kupası hedefi de bu dosyanın en sıcak başlıklarından biri oldu. İspanya Milli Takımı'nda hücum hattı ve kenar bölgelerde son derece yoğun bir rekabet bulunuyor. Bu nedenle yalnızca bireysel performans değil, oynanan ligin görünürlüğü, karşılaşılan rakiplerin seviyesi ve en yüksek tempodaki istikrar da seçim sürecinde büyük önem taşıyor. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, son dönemde Asensio'yu yeniden radarına almış durumda.

Buna rağmen Dünya Kupası kadrosuna girebilmek için Asensio'nun önünde zorlu bir yarış bulunuyor. Türkiye'deki etkileyici çıkışı dikkat çekse de milli takım düzeyinde kapının tamamen açılması için daha görünür ve daha sert bir rekabet ortamında süreklilik sağlaması gerektiği düşünülüyor. Bu nedenle gelecek yaz verilecek karar, yalnızca kulüp kariyerini değil milli takım ihtimalini de doğrudan etkileyecek.