Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 Eğitim ve Yurt Binasının Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradaki müzeyi 2019 yılında 3 yıl içinde tamamlamıştık. Ancak protokol, restorasyonla birlikte müze envanterinin bakım süreçlerini de kapsıyordu.



CHP'Lİ İBB İŞ YAPMADI



2019'dan sonra İstanbul'un başına gelenler protokolün başına da geldi. Müzedeki 40 bini aşkın eserin teşhir ve tasnifi uzun süre yapılamadı. İş istismar etmeye gelince Gazi'nin adını kullananlar Atatürk'ün mirasına sırtına döndü.