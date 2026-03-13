'ESHOT VE İZBAN ZAMLARI TAM ANLAMIYLA BİR FIRSATÇILIKTIR'

Mecliste ESHOT ve İZBAN zammı ile ilgili konuşan AK Parti Gaziemir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, ''Bugün gündemimize gelen ESHOT ve İZBAN zamları tam anlamıyla bir fırsatçılıktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklığı gerekçe göstererek ilk fırsatta ESHOT'a zam yapmaktadır. Bunu bir yere kadar anlamaya çalışabiliriz. Ancak elektrikle çalışan İZBAN'a yapılan yüzde 33'lük zammın ne akaryakıtla ne de ekonomik gerçeklerle bir ilgisi vardır. Kaldı ki siz zaten İZBAN kullanıcılarını sistemden uzaklaştıran birçok karar aldınız. 90 dakika uygulamasından çıkardınız. Halk Taşıt uygulamasından çıkardınız. İzmir'de trafik sorunu vardır ve yapılması gereken şey insanları raylı sisteme yönlendirmektir. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Raylı sistemi pahalı hale getirip insanları tekerlekli ulaşıma yönlendiriyorsunuz. Sadece 4 ay içerisinde İZBAN'a toplamda yüzde 87 zam yaptınız. Bu zihniyet ile gidilirse mayıs ayında personelin maaşını ödeyemeyeceksiniz'' dedi.

CHP Karşıyaka Meclis Üyesi Candaş Yeter, "'Personel maaşını ödeyemeyecek duruma gelir' denildi. Tam ödeyemeyecek duruma gelmemesi açısından bu tarifilendirmenin gerekli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Protokolün ilgili maddesine göre bir hesaplama yapılmış ve 42,72 TL olması gerektiğinden ve İZBAN A.Ş'nin de yaşadığı sıkıntıyı göz önüne alınarak, yakın bir fiyat ile 40 TL olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

KENTE 215 YENİ TAKSİ ALINACAK

Mecliste kent merkezine ilave 100, çevre ilçelere ise 115 yeni taksi gelmesi mecliste görüşüldü. Karar oy çokluğu ile kabul edildi.

Karara yönelik söz alan AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nail Kocabaş ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 215 yeni taksi plakası verilmesine yönelik kararı soru işaretleri doğurmaktadır. Öncelikle şunu sormak gerekiyor: Bu plakalar neye göre verilecektir? Hangi ihtiyaca dayanarak böyle bir karar alınmıştır? Bilindiği üzere daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni taksi plakası verilmesi konusunda UKOME üzerinden başvuru yapar ve süreç bu şekilde yürütülürdü. Bugün gündeme gelen bu 215 plaka için UKOME'ye yapılmış bir başvuru yok. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın görüşü alınmadı. Bugün İzmir merkezde T plakalı ticari taksi sayısı 2 bin 915'tir. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yaptırılan bilimsel ulaşım etüdüne göre ise 2030 yılında İzmir'in ihtiyaç duyacağı taksi sayısı yaklaşık 3 bin 150 olarak öngörülmektedir. Yani ortada açık bir gerçek var: Bugün İzmir metropolünde acil bir taksi ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu karar ulaşım ihtiyacını karşılamak için değil, belediyeye gelir oluşturmak için alınmış bir karar görüntüsü vermektedir"diye konuştu.