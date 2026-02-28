Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Şubat'ta başlatılan operasyonda aralarında Özcan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının ardından "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.
Diğer şüphelilerden bazıları ise ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma dosyasında, Özcan'ın özellikle zincir marketleri bağış veya reklam sözleşmesi yapmaya zorladığı iddiaları yer alırken, "paraları burs için topladık"savunması mali rakamlarla çürütüldü.
116 MİLYON TOPLANDI SADECE YÜZDE 10'U BURS OLARAK DAĞITILDI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerine göre, 2024–2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri yoluyla toplam 116.836.918,11 TL para toplandı.
Ancak aynı dönemde öğrencilere ödenen toplam burs miktarının yalnızca 11.926.000 TL olduğu tespit edildi.
Banka kayıtlarına göre 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında 1.890.572,20 TL, şirket hesaplarında ise 8.976.075,23 TL olmak üzere toplam 10.866.647,43 TL nakit bulunduğu kaydedildi.
Hesaplardaki mevcudun dışında kalan 100 milyon TL'den fazla tutarın gerçek olmayan faturalar ve usulsüz gider kalemleriyle şirket dışına çıkarıldığı belirlendi.
ŞİRKET MİLYONLAR KAZANDI AMA VAKFA TEK KURUŞ AKTARMADI
Bolsev Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş.'nin, 42.900.000,00 TL gelecek yıllar getirisi ve 23.365.395,58 TL net karı ile toplamda 66.265.395,58 TL gelir elde ettiği saptandı. Vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulmasına rağmen, şirketin bu dönemde vakfa tek bir kuruş dahi aktarım yapmadığı ortaya çıktı.
KARAR NUMARALARINDA ATLAMA VE "HAYALİ" LED EKRAN SATIŞI
Belediye iştiraki Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden yapılan incelemelerde, yönetim kurulu karar defterinde bazı karar numaralarının atlanarak sayfaların boş bırakıldığı tespit edildi.
Şirket envanterinde 20 adet LED ekran bulunmasına rağmen, 32 adet ekranın satışına karar verildiği ve bu kararın hemen ertesi günü başka bir şirket adına 5 milyon TL + KDV tutarında satış faturası düzenlendiği belirlendi.
Söz konusu LED ekranların daha önce belediye tarafından kiraya verilmiş olduğu, buna rağmen aynı ekranlar için satış işlemi yapılmış gibi fatura düzenlendiği dosyadaki en somut çelişkiler arasında yer aldı.
SORUŞTURMAYI DERİNLEŞİYOR
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elde edilen mali veriler ve işlem çelişkileri üzerine soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.