Hindistan günlük yaklaşık 5 milyon varil ham petrol ihtiyacının yüzde 52'sini Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar gibi Orta Doğu ülkelerinden karşılıyordu.

Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımı 1-12 Mart arasında günlük ortalama 1,5 milyon varile yükseldi ve ocak ayına göre yüzde 41, şubat ayına göre yüzde 45 arttı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 15'ini bloke etti ve Uluslararası Enerji Ajansı'na göre Körfez ülkelerinin toplam üretimlerinden bu ay 10 milyon varil petrol devre dışı kaldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasının küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 15'ini bloke ettiğini belirten The Economist, "Ara seçimlerle ve enflasyondan bıkmış seçmenlerle karşı karşıya olan Trump, tıpkı geçen bahar piyasalar çöktüğünde ticaret savaşından geri çekildiği gibi bu maliyetlere katlanamayacağının sinyalini veriyor." dedi.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş, Orta Doğu'da arz krizine yol açarken küresel petrol piyasasında ise baskı yaratıyor. İngiliz The Economist, "Hürmüz Boğazı'nda ne olursa olsun enerji piyasaları sonsuza dek değişti." Dedi

The Economist kapağı, Fotoğraflar: Takvim, AA, Reuters

THE ECONOMIST: DÜNYA ENERJİ GÜVENSİZLİĞİ ÇAĞINA GİRİYOR

Savaşın yarattığı şokun öngörülenden daha fazla olabileceğini belirten The Economist, "Ticaret savaşını azaltmak aşağı yukarı onun elinde olsa da eski enerji piyasasını geri getiremiyor. Ne olursa olsun, dünya yeni bir enerji güvensizliği çağına giriyor."İfadelerini kullandı.

PETROL PİYASASINDA BASKI

Orta Doğu'da yaşanan arz krizi küresel petrol piyasasında baskı yaratırken, bu bölgeden ham petrol tedarikine yüksek oranda bağımlı olan Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımı 1-12 Mart arasında günlük ortalama 1,5 milyon varile yükseldi. Böylece, Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımı ocaktaki seviyeye göre yüzde 41, şubattaki seviyeye göre ise yüzde 45 arttı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları kapsamında küresel petrol ticareti için stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı özellikle bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapatıldı.