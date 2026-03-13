Ortaylı, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gelişimini işaret ederek 'Sanayi de şimdi yığdık, artık bunun oyuncağı yok' demişti.

78 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti. Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, "Orta Doğu'nun haritası çizilebilir, onu biz çizeriz." sözleri yeniden gündem oldu.

SİYONİSTLERE SERT TEPKİ Son olarak ABD ve İsrail'in İran'ı bombaladığı saldırılar sonrası sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Ortaylı, Türkiye'yi "İran'dan sonra sıra Türkiye'dedir" sözleriyle hedef alan Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'e sert tepki göstermişti.

Türkiye'de 7'de 70'e halka tarihi sevdiren Ortaylı, Osmanlı ve Türk tarihiyle ilgili yaptığı tespitlerle milyonların sevgisini kazandı.

İlber Ortaylı, ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdiği paylaşımı.



TAHAMMÜLLER TÜKENİR

İnsanlara yapılan vandallığı sükûnetle karşılamanın mümkün olmadığını belirten Ortaylı, paylaşımında şunları dile getirmişti:

"Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Türkiye yeni İran'dır; İran'dan sonra sıra Türkiye'dedir" dediği söyleniyor.

İsraillilere tavsiyemiz şudur: Başta başbakanları olmak üzere maliye bakanları Bezalel Smotrich denen adamın, Golda Meir kabinesindeki Dr. Yisrael Katz ile isim benzerliğinden başka hiçbir ilgisi bulunmayan Doktor Katz'ların ve nihayet eski siyasetçi Bennett'in çenesini kıssınlar. Yoksa ne sulh sulha benzer, ne savaş savaşa…

Talihsiz olan şudur ki Trump ile Netanyahu, Amerika'nın doğu sahillerinin aynı tip mahallelerinden çıkma yan ürünlerdir. Diplomaları olabilir; fakat genel kültürleri ve davranış biçimleri son derece düşüktür. Dünyadan haberdar oldukları da söylenemez. Doğu sahillerinin bu tip zevzekleri, Avrupalı devlet adamlarıyla kıyaslandığında oldukça düşük bir entelektüel seviyededir. Chirac'ı, Boris Johnson'ı bir kenara bırakın; kasabalı bir belediye başkanıyla bile mukayese edilemezler. Chirac, devlet adamlarının kalitesindeki düşüşü Fransa'daki lise eğitiminin gerilemesine bağlamıştı.

İnsanız; içimizde kötülük de var, iyilik de. Fakat hiçbir yerin bombalanmasına, hiçbir yerde masum çocukların ölmesine tahammül edemeyiz. Bazı yerlerde insanların duyguları ister istemez kabarır; tahammüller tükenir. İnsanlara yapılan vandallığı sükûnetle karşılamak mümkün değildir.

İspanya ve Türkiye gibi akil ülkelerin öncülüğünde bu vahşiliğe ve saldırganlığa artık dur denmelidir."