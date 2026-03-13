Pentagon yetkilileri senatörlere savaşın ilk altı gününde 11 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını ve bunun büyük kısmının mühimmata gittiğini bildirdi.

Pentagon'un Beyaz Saray ve Kongre'ye askeri harcamalar için 50 milyar dolara kadar ek kaynak talebinde bulunması bekleniyor.

Financial Times, ABD'nin İran ile savaşın başlamasından bu yana yıllarca yetecek kritik mühimmatı tükettiğini ve bunun arasında Tomahawk füzelerinin de bulunduğunu bildirdi.

ABD-İsrail-İran hattında 14 gündür çatışmalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlere devam ederken İngiliz Financial Times ise "ABD İran savaşı başladığından beri yıllarca yetecek mühimmatı tüketti" dedi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişinin görüşlerini aktaran Financial Times, "Trump yönetimi İran'la savaşın başlamasından bu yana 'yıllarca' yetecek kritik mühimmatı tüketti, bu da çatışmanın artan maliyeti ve ABD'nin stoklarını yenileme kabiliyeti hakkındaki endişeleri körükledi." ifadelerini kullandı.

Tahran

TOMAHAWK FÜZELERİNE DEVASA HARCAMAYA TEPKİ

ABD ordusunun mühimmat kullanımı hakkında bilgi sahibi bir kişi, bunun "Tomahawk füzelerine yapılan devasa bir harcama" olduğunu söyledi ve "Donanma bu harcamanın etkilerini birkaç yıl boyunca hissedecek." dedi.

FINANCIAL TIMES: TRUMP ÜZERİNDEKİ BASKI ARTACAK

Artan maliyetler, savaşın kritik bir deniz ticaret koridorunu durdurması ve petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıkarması nedeniyle Donald Trump üzerindeki baskının artacağını belirten Financial Times"Ara seçim yılında, savaş aynı zamanda yükselen benzin fiyatlarıyla karşı karşıya kalan ve başkanın ülkeyi Ortadoğu'da uzun süreli bir çatışmaya daha sürükleyip sürüklemediğini sorgulayan Amerikalı seçmenler arasında giderek daha da popülerliğini kaybediyor."dedi.