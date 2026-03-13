ABD-İsrail-İran hattında 14 gündür çatışmalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlere devam ederken İngiliz Financial Times ise"ABD İran savaşı başladığından beri yıllarca yetecek mühimmatı tüketti" dedi.
"TRUMP YILLARCA YETECEK MÜHİMMATI TÜKETTİ"
Konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişinin görüşlerini aktaran Financial Times, "Trump yönetimi İran'la savaşın başlamasından bu yana 'yıllarca' yetecek kritik mühimmatı tüketti, bu da çatışmanın artan maliyeti ve ABD'nin stoklarını yenileme kabiliyeti hakkındaki endişeleri körükledi." ifadelerini kullandı.
Kaynakların belirttiğine göre hızla tükenen silahlar arasında gelişmiş uzun menzilli Tomahawk füzeleri de bulunuyordu.
TOMAHAWK FÜZELERİNE DEVASA HARCAMAYA TEPKİ
ABD ordusunun mühimmat kullanımı hakkında bilgi sahibi bir kişi, bunun "Tomahawk füzelerine yapılan devasa bir harcama" olduğunu söyledi ve "Donanma bu harcamanın etkilerini birkaç yıl boyunca hissedecek." dedi.
FINANCIAL TIMES: TRUMP ÜZERİNDEKİ BASKI ARTACAK
Artan maliyetler, savaşın kritik bir deniz ticaret koridorunu durdurması ve petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıkarması nedeniyle Donald Trump üzerindeki baskının artacağını belirten Financial Times"Ara seçim yılında, savaş aynı zamanda yükselen benzin fiyatlarıyla karşı karşıya kalan ve başkanın ülkeyi Ortadoğu'da uzun süreli bir çatışmaya daha sürükleyip sürüklemediğini sorgulayan Amerikalı seçmenler arasında giderek daha da popülerliğini kaybediyor."dedi.
PENTAGON VE KONGRE ARASINDA KRİZ
Pentagon'un önümüzdeki günlerde Beyaz Saray ve Kongre'ye askeri harcamalar için 50 milyar dolara kadar ek kaynak talebinde bulunması bekleniyor. Financial Times'a göre bu ek kaynak talebi, Kongre'de muhtemelen şiddetli bir kaynak paylaşımı mücadelesine zemin hazırlayacak ve milletvekilleri arasında yönetimin eylemleri hakkındaki artan endişeyi ortaya çıkarabilecek.
Federal bütçeyi onaylamakla görevli Senato ödenek komitesinde Cumhuriyetçi üye olan Lisa Murkowski, Beyaz Saray'dan açık çek beklentisinin milletvekillerini rahatsız edeceği konusunda uyardı ve Pentagon'un Kongre ile diyaloğa girmesi gerektiğini söyledi.
Murkowski ayrıca şu ifadeleri kullandı:
İstenen bilgileri ve gerekçeleri bize sunabilmeniz gerekiyor. Kongrenin rolünün temelde sadece çek yazmaktan ibaret olduğunu varsaymayın.
DEMOKRATLAR TEPKİLİ
Trump'ın Kongre onayını almadan başlattığı İran savaşını yasadışı olarak eleştiren Demokrat milletvekillerinin, Pentagon'a daha fazla para ayrılmasına da karşı çıkmaları muhtemel görülüyor.
6 GÜNDE 11 MİLYON DOLARDAN FAZLA HARCAMA
Pentagon yetkilileri bu hafta başlarında senatörlere, savaşın ilk altı gününde 11 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını bildirdi. Bu maliyetin büyük kısmı mühimmat için harcanmıştı.
Demokrat senatör ve Hava Kuvvetleri gazisi Mark Kelly, MS Now'a verdiği demeçte, "Kullandığımız mermiler - Patriot mermileri, Thaad mermileri... bu silah sistemlerinin her bir mermisi milyonlarca dolar değerinde" dedi. İranlıların "ucuz insansız hava araçları" kullandığını söyleyen Kelly, ABD istihbarat yetkililerinin İran'ın tanesi 30.000 dolara hızlı bir şekilde üretebildiğini söylediği Shahed'lere atıfta bulundu ve "Bu işin matematiksel hesabı tutmuyor"dedi.