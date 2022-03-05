KEMİĞİ KIRILINCA PİSTLERDEN ÇEKİLDİ Son olarak 14 Ekim 2025 günü Adana Hipodromu'nda koştuğu öğrenilen ve yarışı 7'ncilikle tamamlayan Samrt Latch'ın o tarihten sonra bir daha pistlerde görülmediği ve bacağındaki küçük bir kemik kırığı nedeniyle yarışlardan çekildiği öğrenildi.

ATIN SAHİBİ KONUŞTU: BÜYÜK IZDIRAP DUYDUM Öte yandan Atın sahibi Suat Topçu, yaşananlara ilişkin konuştu. DHA'ya açıklama yapan Topçu, hipodrom camiasında performansı düşük olan ya da sakatlanan atların yarıştan çıkarıldığını belirterek, yaşanan süreçle ilgili, "Biz bu çıkan atları koruyabilecek, bakımını yapabilecek ve zarar görmeyeceği binicilik kulübü gibi uygun yerlere hiçbir para talep etmeden teslim ederiz. Babam da çocuğum da at sahibi. Bizde kimse bunu parayla satmaz. Günahı çok büyüktür. Bakamayacak gibi olursan, yer sıkıntın olur, hayvanın enerjisi size uymazsa 'Lütfen atımızı geri getirin' deriz. Başka yer bakarız. Smart Latch de son koşusunda bacağındaki küçük bir kırık nedeniyle koşu esnasında sprinte kalktığında acı çekti. Atı bu nedenle yarışlardan çektik." iddiasında bulundu.

Bu soruna kalıcı çözümler bulunmasını isteyen Topçu, şöyle devam etti:

"Bu at için öncelikle bakanlığa damızlık müracaatı yaptık. Ancak fizyolojik bazı problemleri çıktı ve veteriner muayenesi sonrası 'Anne olamaz' denildi. Öyle olunca benim nakliye işlerimi yapan arkadaşıma konuyla ilgili not bıraktım. O da araştırdı. Osmaniye'de bir binicilik yeri buldu. 'Sağlam mı, temiz mi?' dedim, 'Evet' dedi ve götürdü. Bunca seneden sonra böyle bir hata yaptık. Bizi de zor durumda bıraktılar. İnsanlar artık vahşileşmiş. İnsanların kedisi, köpeği neyse bizim için de atlarımız öyledir. Hayvana kıyan insan kötü insanlardır. Haberi alınca büyük ızdırap duydum. Bakanlığa da yaşanan durumu anlattım. Biz soruşturma da açılsın istedik. İnşallah adalet yerini bulur bu insanlar cezalarını alırlar. Ama bu yarıştan çıkan atlar için kalıcı çözüm bulunması gerekiyor diye düşünüyorum."

