Dört nala rezalet: CHP'li belediyenin vatandaşa yedirdiği at şampiyon Smart Latch çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde vatandaşa servis edilen kavurmanın içinden yarış atlarına ait elektronik kimlik çipi çıkmasıyla büyük bir skandal patlak verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı analizler sonucu etin at eti olduğu kesinleşti. TAKVİM'in manşete taşıdığı skandalın ardından, çip numarasından kesilen hayvanın 3 birinciliği bulunan şampiyon İngiliz atı "Smart Latch" olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Halk Partili Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinde kavurma yapıldığı iddia edilen atın 3 birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz atı Smart Latch olduğu ortaya çıktı.

AŞEVİNDE VATANDAŞA AT KAVURMA SERVİS ETTİLER
Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen bir kişi, iddiaya göre, kavurmasından yabancı bir madde çıkması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulundu.

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, yemekten çıkan yabancı maddenin yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirledi. Yemekten de analiz edilmek üzere numuneler alındı.

Bakanlığın sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa servis ettiği ʺet kavurmaʺ da yer aldı

TAKVİM.COM.TR ÇİPİN GÖRÜNTÜLERİNİ ULAŞTI
Yapılan analiz sonrası, kavurmanın at etinden yapıldığı anlaşılırken TAKVİM etten çıkan çipin görüntülerine ulaşarak,"CHP'li belediyeden at kavurma" manşetiyle haberi duyurdu.

Kavurmadan çıkan yarış atı çipi (Takvim.com.tr)

CHPli Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşa at eti yedirdi

KESİLEN AT İNGİLİZ ŞAMPİYON SMART LACTH ÇIKTI
Öte yandan kesilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşa kavurma olarak servis edilen atın İngiliz yarış atı Smart Latch olduğu tespit edildi.

Smart Latch'ın TJK sitesindeki istatistikleri

KEMİĞİ KIRILINCA PİSTLERDEN ÇEKİLDİ
Son olarak 14 Ekim 2025 günü Adana Hipodromu'nda koştuğu öğrenilen ve yarışı 7'ncilikle tamamlayan Samrt Latch'ın o tarihten sonra bir daha pistlerde görülmediği ve bacağındaki küçük bir kemik kırığı nedeniyle yarışlardan çekildiği öğrenildi.

Smart Lach'ın birinci geldiği koşudan kare (Fotoğraf TJK'dan alınmıştı - TAKVİM)

SMART LACH'IN BİLGİLERİ
Doğum tarihi: 5 Mart 2022

Babası (Sire): Toruk Macto (IRE)

Annesi (Dam):Spring A Latch (USA)

Sahibi:Suat Topçu

Antrenörü:Abdullah Çiftçi

Yarış kariyeri: 13 koşu, 3 birincilik, toplam kazanç yaklaşık 1.125.680 TL (hepsi çim pistte)

Smart Lach'ın birinci geldiği koşudan kare (Fotoğraf TJK'dan alınmıştı - TAKVİM)

ATIN SAHİBİ KONUŞTU: BÜYÜK IZDIRAP DUYDUM
Öte yandan Atın sahibi Suat Topçu, yaşananlara ilişkin konuştu. DHA'ya açıklama yapan Topçu, hipodrom camiasında performansı düşük olan ya da sakatlanan atların yarıştan çıkarıldığını belirterek, yaşanan süreçle ilgili, "Biz bu çıkan atları koruyabilecek, bakımını yapabilecek ve zarar görmeyeceği binicilik kulübü gibi uygun yerlere hiçbir para talep etmeden teslim ederiz. Babam da çocuğum da at sahibi. Bizde kimse bunu parayla satmaz. Günahı çok büyüktür. Bakamayacak gibi olursan, yer sıkıntın olur, hayvanın enerjisi size uymazsa 'Lütfen atımızı geri getirin' deriz. Başka yer bakarız. Smart Latch de son koşusunda bacağındaki küçük bir kırık nedeniyle koşu esnasında sprinte kalktığında acı çekti. Atı bu nedenle yarışlardan çektik." iddiasında bulundu.

Bu soruna kalıcı çözümler bulunmasını isteyen Topçu, şöyle devam etti:

"Bu at için öncelikle bakanlığa damızlık müracaatı yaptık. Ancak fizyolojik bazı problemleri çıktı ve veteriner muayenesi sonrası 'Anne olamaz' denildi. Öyle olunca benim nakliye işlerimi yapan arkadaşıma konuyla ilgili not bıraktım. O da araştırdı. Osmaniye'de bir binicilik yeri buldu. 'Sağlam mı, temiz mi?' dedim, 'Evet' dedi ve götürdü. Bunca seneden sonra böyle bir hata yaptık. Bizi de zor durumda bıraktılar. İnsanlar artık vahşileşmiş. İnsanların kedisi, köpeği neyse bizim için de atlarımız öyledir. Hayvana kıyan insan kötü insanlardır. Haberi alınca büyük ızdırap duydum. Bakanlığa da yaşanan durumu anlattım. Biz soruşturma da açılsın istedik. İnşallah adalet yerini bulur bu insanlar cezalarını alırlar. Ama bu yarıştan çıkan atlar için kalıcı çözüm bulunması gerekiyor diye düşünüyorum."

Mersin Büyükşehir Belediyesi ise aşevinde çıkan kavurma ile ilgili, et temininin mevzuata uygun şekilde sağlandığını iddia etti.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması (X)

