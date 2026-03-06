Güvenlik kaynakları, İran'ın Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar ve Lübnan gibi ülkelere yoğun saldırılar düzenlediğini ancak Türkiye'ye yönelik saldırı yoğunluğunun aynı seviyede olmadığını belirtti.

Türkiye, İran'a net mesajlar ileterek milli güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri aldığını ve ihtiyatlı tutumunun sınırsız tolerans anlamına gelmediğini bildirdi.

Ankara'daki güvenlik kaynakları, bölgedeki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, Türkiye'nin yaşanan çatışmaların tarafı olmadığını vurgularken, ülkenin milli güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Ankara'dan net uyarı: "Kimse Türkiye'yi sınamasın"

İRAN'DAN FIRLATILAN 3 FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İran'dan fırlatılan üç füzenin Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturduğu iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, söz konusu füzelerin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini ve herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Böylece Türkiye'ye yönelen üç füzenin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

