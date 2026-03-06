Ankara'daki güvenlik kaynakları, bölgedeki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, Türkiye'nin yaşanan çatışmaların tarafı olmadığını vurgularken, ülkenin milli güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.Ankara'dan net uyarı: "Kimse Türkiye'yi sınamasın"
İRAN'DAN FIRLATILAN 3 FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İran'dan fırlatılan üç füzenin Türkiye'ye yönelik tehdit oluşturduğu iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, söz konusu füzelerin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini ve herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Böylece Türkiye'ye yönelen üç füzenin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Güvenlik kaynaklarına göre İran'ın bölgede gerçekleştirdiği saldırılar incelendiğinde Türkiye'nin durumunun diğer ülkelerden farklı olduğu görülüyor. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar ve Lübnan gibi ülkelerin yoğun saldırılara maruz kaldığı belirtilirken, Türkiye'ye yönelik saldırı yoğunluğunun aynı seviyede olmadığı değerlendiriliyor.
Ankara'daki kaynaklar, Türkiye'nin çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlı bir politika izlediğini vurguladı. Türkiye'nin bölgede yeni gerilim hatları oluşmaması için sorumluluk bilinciyle hareket ettiği ifade edilirken, yaşanan olaylarla ilgili sorumluların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda İran'a net mesajların iletildiği de aktarıldı.
İHTİYATLI TUTUMUMUZ SINIRSIZ TOLERANS DEĞİL
Öte yandan Türkiye'nin ihtiyatlı tutumunun "sınırsız tolerans" anlamına gelmediğine dikkat çekildi. Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak için yeterli caydırıcı güce sahip olduğu belirtilirken, gerekli görülmesi halinde kendi belirleyeceği yöntemlerle karşılık niteliğinde tedbirler alabileceği vurgulandı.
Savunma tedbirleri kapsamında NATO hava savunma sistemlerinin de devrede olduğu kaydedildi. Kuzey Kıbrıs'ta konuşlu sistemlerin hava savunmasında rol oynadığı, ayrıca Malatya'ya Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması konusunun gündemde bulunduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Kuzey Kıbrıs'a gönderilen altı F-16 savaş uçağının özellikle hava-hava mühimmatlarıyla donatıldığı ve havadan gelebilecek tehditlere karşı hazır tutulduğu belirtildi.
Füzelerin NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmesinin, Türkiye'nin hava sahasının korunması ve müttefiklerle koordinasyon açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği de Ankara'nın öncelikleri arasında gösteriliyor. Erdoğan'ın son dönemde 20'den fazla liderle görüşme gerçekleştirdiği ve çatışmanın sona ermesi için diplomatik temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor. Türkiye'nin kriz dönemlerinde yalnızca kendi güvenliğini değil, bölgesel istikrarı da gözeten bir yaklaşım sergilediği ifade ediliyor.
MEZHEP UYARISI
Güvenlik kaynakları ayrıca bölgede mezhep temelli bir gerilim oluşturulmasına yönelik girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle bazı aktörlerin çatışmayı mezhep eksenli bir krize dönüştürme çabalarına karşı uyarıda bulunuldu. Türkiye'nin bu tür tuzaklara karşı temkinli bir politika izlediği kaydedildi.