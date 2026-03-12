Fenerbahçe, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.
Ev sahibi ekibin gollerini Bartuğ Elmaz ve Serginho kaydetti. Kanarya ise son sıradaki rakibinin ağlarını havalandıramadı.
Bu skorla birlikte Domenico Tedesco ve öğrencileri şampiyonluk mücadelesinde büyük bir yıkım yaşadı.
Sarı lacivertli ekip iki hafta üst üste evinde rakiplerini ağırlayacak ve Gaziantep FK ile Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Ayrıca Trabzonspor'un olası puan durumunda puanlar eşitlenecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.
27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.
Fatih Karagümrük ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.
52. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Barış Kalaycı'nın pasında topla buluşan Tiago Çukur, savunmanın arkasına hareketlenen Serginho'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.
56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Kalaycı, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'la buluşturdu. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
71. dakikada Levent Mercan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Grbic gole engel oldu.
79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın düzeltip vuruşunda kaleci Grbic son anda topu kornere gönderdi.
TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken teknik direktör Domenico Tedesco, son oynanan Samsunspor maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 4 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekipte cezalı olan kaleci Ederson forma giyemezken Anthony Musaba, Marco Asensio ve Archie Brown da yedek kulübesine çekildi.
İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Fred Rodrigues ve İsmail Yüksek'i ilk 11'de sahaya sürdü. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, kalede Mert Günok ile başladı.
ORTA SAHADA KANTE FRED İKİLİSİ
Fenerbahçe'de Karagümrük karşısında savunma hattı Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluştu. Orta sahada Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Fred Rodrigues görev aldı. Hücum hattında ise Kerem Aktürkoğlu ile Sidiki Cherif tercih edildi.
Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Archie Brown, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Anthony Musaba, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Alaettin Ekici yer aldı.
TEDESCO VE KARDEŞİ KULÜBEDE YER ALMADI
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor maçında gördüğü kart nedeniyle cezasını bu karşılaşmada çekti. Bu nedenle takımının başında kulübede yer alamadı. Yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco ile idari menajer Emir Yolaç da kırmızı kart cezaları nedeniyle görev yapamadı.
Fatih Karagümrük karşısında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Böylece sarı-lacivertli ekipte teknik ekip cephesinde de dikkat çeken bir eksik tablo ortaya çıktı.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, Karagümrük deplasmanında 6 oyuncusundan faydalanamadı. Cezalı olan Ederson'un yanı sıra tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo maç kadrosunda yer almadı.
Bu eksiklere rağmen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında hata yapmamak için sahaya çıktı. Teknik heyet, mevcut kadro yapısına göre en dengeli ilk 11'i oluşturmaya çalıştı.
ASENSIO VE NENE RİSKE EDİLMEDİ
Fenerbahçe'de Marco Asensio ile Dorgeles Nene de ağrıları nedeniyle ilk 11'de başlamadı. İki oyuncu da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Teknik heyet, sezonun kritik döneminde oyuncuların durumunu gözeterek risk almadı.
Sakatlığı süren takım kaptanı Milan Skriniar ise bu maçta da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Slovak yıldız, kadroda yer almamasına rağmen kulübede bulunarak takıma destek verdi. Daha önce Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında da aynı şekilde takımın yanında olmuştu.
KAPTANLIK PAZUBANDI FRED'DE
Fenerbahçe'de Karagümrük karşısında kaptanlık pazubandı Fred Rodrigues'in kolundaydı. Takım kaptanları Milan Skriniar ile Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda Brezilyalı orta saha, sahaya kaptan olarak çıktı. Fred, hem orta sahadaki rolü hem de liderlik sorumluluğuyla maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.