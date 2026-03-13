Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, Türkiye'ye ateşlenen balistik füzelerin İran tarafından atılmadığını belirterek üçüncü unsurların sorumlu olabileceğini ve konunun incelenmesi için teknik ekip kurulmasını önerdi.

İran Büyükelçisi, ABD'nin nükleer müzakerelere ihanet ederek diplomasi masasını terkettikten sonra saldırıların başladığını ve İran'ın meşru müdafaa hakkını kullandığını söyledi.

Habibollahzadeh, İran Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı, Umman Kralı ve Irak Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek koordinasyon sağladığını açıkladı.

Büyükelçi, İran'ın hastaneler, altyapılar ve belediyeler dahil sivil hedeflere yönelik saldırılara maruz kaldığını ve sivil kayıplar yaşandığını belirtti.

Habibollahzadeh, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çabalarına teşekkür ederek Türkiye'nin milli egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, İran'dan Türkiye'ye ateşlenen ve imha edilen balistik füzelere ilişkin, "Biz bir teknik ekibin oluşması ve bu ekibin, konuyu daha yakından incelemesi önerisini verdik. Çünkü bizler için de soru işaretidir, nasıl böyle bir şey olabilir? Bizim kanaatimizce 3'üncü unsurlar tarafından bunlar yapılabilir"dedi.



"BİZ MEŞRU BİR MÜDAFAA HALİNDEYİZ"



İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarına ilişkin, müzakere masasının ABD tarafından terkedilmesi ile savaşın başladığını ve meşru müdafaa haklarının saklı olduğunu belirtti.



Büyükelçi Habibollahzadeh, "Biz vahit ve kardeşçe yaşanan bir coğrafyadaydık. Son dönemde yaşanan bu sorunlar, İsrail tarafından bölgede yaratılan tuzaklardan oluşmaktadır. Ve umarız yakın bir zamanda da bölgemiz yine de istikrarı bulur. Yine de bizim söylemimiz aslında sulh, barış ve istikrardır. Geçtiğimiz günlerde de bizim cumhurbaşkanımız, bölge ülkeleri, başta Türkiye olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı, Umman Kralı ve Irak Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Ve bu şekilde de komşu ülkelerimizle koordinasyon sağlanmıştır. Ve söylediğimiz gibi yakın bir zamanda da sulh, istikrar ve barış bölgede olmasını temenni etmekteyiz"dedi.