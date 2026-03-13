"GELECEK HAFTA DAHA SERT VURACAĞIZ"

İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan ve bu saldırılarına devam edeceklerini vurgulayan Trump,"Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız." ifadesini kullandı.

İran'da insanların sokağa çıkması gerektiğini ancak bunun zor olduğunu kabul ettiğini anlatan ve bu konuda halen İran halkının yanında olduklarını anlatan ABD Başkanı, "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil."değerlendirmesini yaptı.

İran'ın donanmasını, füze sistemlerini, nükleer altyapısını ve radarlarını "yok ettiklerini" savunan Trump, isteseler ülkenin altyapısına doğrudan zarar verecek birçok saldırıyı yapabileceklerini ancak bunları yapmadıklarını iddia etti.

Trump, "İran'a nazik davranıyoruz. O kadar kötü şeyler yapabiliriz ki, istesek elektrik santrallerini kullanılamaz hale getiririz, İran bir daha asla yeniden ayağa kalkamaz. Bunu yapmıyoruz. Bu konuda nazik davranmaya çalışıyoruz."yorumunu yaptı.