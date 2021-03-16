4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları! Kadrolu belediye memuru alımı ilanı...

Kadrolu belediye memuru alımı duyuruyu yayımlandı: Resmi Gazete, AÇSHB kamu ilan sayfası ve İŞKUR kamu memur alımları kısmından yayımlanan belediye memuru alımlarına baktığımızda farklı kent ve ilçe belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, itfaiye eri ve memur kadrolarına kamu personeli alınacağına yer verildi. Belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarında adaylardan KPSS puanı istenmektedir. KPSS 'ye giren ve belediye duyurularındaki istenen puan şartını sağlayan adaylar, personel alımlarına başvuru yapabilecek. İşte 4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!
4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!
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