Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 17.03.2021 09:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2021 09:46
    ABONE OL

    4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları! Kadrolu belediye memuru alımı ilanı...

    Kadrolu belediye memuru alımı ilanı yayımlandı: Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine ikamet şartı olmadan memur alımı yapılacağı açıklandı. Zabıta memuru, itfaiye eri ve memur kadrolarına alımlar yapılacak. Belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarında adaylardan KPSS puanı istenmektedir. KPSS 'ye giren ve belediye bültenlerindeki istenen puan koşulunu sağlayan adaylar, personel alımlarına müracaat yapabilecek. İşte 4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!

    4.500 TL maaş en az lise mezunu düz memur, zabıta, itfaiye eri alımı başvuru şartları!

    Kadrolu belediye memuru alımı duyuruyu yayımlandı: Resmi Gazete, AÇSHB kamu ilan sayfası ve İŞKUR kamu memur alımları kısmından yayımlanan belediye memuru alımlarına baktığımızda farklı kent ve ilçe belediye başkanlığı bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru, itfaiye eri ve memur kadrolarına kamu personeli alınacağına yer verildi. Belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarında adaylardan KPSS puanı istenmektedir. KPSS 'ye giren ve belediye duyurularındaki istenen puan şartını sağlayan adaylar, personel alımlarına başvuru yapabilecek. İşte 4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!

    4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları!

    Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021

    Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021

    Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021

    Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021

    SPK Bilişim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 18.03.2021

    Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

    Gelir İdaresi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 17.03.2021

        İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021

        Aksaray Taşpınar Belediyesi Memur Alım İlanı 16.04.2021

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı 28.03.2021

        Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021

        Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021

        İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

        Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021

        ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        45 MEMUR ALACAK

        KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 MEMUR ALACAK

        TANOBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        2 MEMUR ALACAK

        ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        27 MEMUR ALACAK

        EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        13 MEMUR ALACAK

        ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        50 MEMUR ALACAK

        TAŞPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 MEMUR ALACAK

            AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            4 MEMUR ALACAK

            YAYLAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            1 ZABITA MEMURU ALACAK

            ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

            3 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

            İPEKYOLU (VAN) BELEDİYESİ

            26 ERKEK 4 KADIN ZABITA MEMURU ALIM İLANI

            BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

            Belediyeler bünyesine yapılan personel alımlarında KPSS şartı aranmamakadır. Mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde;

            - T.C. Vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            - Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik yapmış yahut tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

            - Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,

            BAŞVURULAR AŞAĞIDAKİ LİNKLERDE

            https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kamu-memur-alim-ilanlari/

            https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Memurlar 4.500 TL maaş en az lise mezunu (düz memur, zabıta, itfaiye eri) alımı başvuru şartları! Kadrolu belediye memuru alımı ilanı...