17 Mart KPSS'siz ilköğretim mezunu işçi ilanları! 3.750-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı başvuru şartları!

17 Mart KPSS koşulsuz en az ilköğretim mezunu belediye işçisi ilanları: Farklı kent ve ilçelerde belediye başkanlıkları tarafından duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımları yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarında başvurular alınmaya devam ediliyor. Pek Çok insan bir belediyede kadrolu memur olarak çalışmanın hayalini kurar. Ancak bu o kadar da basit değildir. Peki, belediyede işe nasıl girilir? Belediyede işe girmek için hangi yollar izlenmelidir? Belediyelerde memur ve personel alımları KPSS imtihanından alınan puan üzerinden yapılmaktadır
3.750-4.000 TL maaşla bu il ve ilçelere personel alımı başvuru şartları!
Van İpekyolu Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 26.03.2021
Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 19.03.2021
Aksaray Ortaköy Belediyesi Memur Alım İlanı 08.04.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.04.2021
SPK Bilişim Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 18.03.2021
Antalya Akseki Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
Gelir İdaresi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 17.03.2021
İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 09.04.2021
Aksaray Taşpınar Belediyesi Memur Alım İlanı 16.04.2021
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Sözleşmeli Astsubay Alım İlanı 28.03.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Memur Alım İlanı 22.04.2021
Edırne Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 30.04.2021
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021
Tokat Tanoba Belediyesi Memur Alım İlanı 28.04.2021