9 belediye KPSS şartsız personel alımlarına İŞKUR üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda başvurularını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.