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    • 03.09.2020 12:43
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    belediye iş ilanları başvurusu! 9 belediye şartsız memur personel alımı başvuru başladı

    belediye iş ilanları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda 9 belediye memur ve personel alımı yapacak. Haziran ayının son haftasına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR belediye iş ilanları başvuru sayfası yoğun ilgi görüyor. İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler...

    KPSS şartsız 4 bin TL maaşla memur personel alımı yapılacak

    9 belediye KPSS şartsız personel alımlarına İŞKUR üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda başvurularını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.

    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BELEDİYELERE BAŞVURULAR

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    Şırnak Balveren Belediyesi Per. San. Tic. Ltd. Şti. 07.08.2020 - TIKLA BAŞVUR

    Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 10.08.2020 - TIKLA BAŞVUR

    Aydın Koçarlı Belediyesi Personel A.Ş. 07.08.2020 - TIKLA BAŞVUR

    Bilecik Pazaryeri Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.08.2020 - TIKLA BAŞVUR

    Edirne Uzunköprü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 06.08.2020 - TIKLA BAŞVUR

    Afyonkarahisar Beyyazı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020 - TIKLA BAŞVUR

    Sivas Gemerek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.08.2020 - TIKLA BAŞVUR

    Kırklareli Kofçaz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020 - TIKLA BAŞVUR

    İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Per. A.Ş. 07.08.2020 - TIKLA BAŞVUR
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