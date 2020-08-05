Sağlık Bakanlığı 2020 yılı üçüncü dönem personel alımı için açıklama geldi. Açıklama sonrası işçi alımı da yapılacağı öğrenildi. Bakan Koca, yeni açılacak hastanelerle birlikte diğer hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni personel alımı yapılması için çalışma başlatılacağını söyledi. Personel alımı kapsamında hastanelere işçi alımı da olacak. Klinik destek elemanı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, işçi kadrolarına yapılması beklenen personel alımları için önümüzdeki günlerde sayı ve alım tarihleri duyurulacak. Bakan Koca ilan ile tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak hastanelerin açılması ve personel eksiğinin pandemi nedeniyle biran önce tamamlanması gerekliliği göz önüne alındığında ilanın kısa sürede yayımlanması bekleniyor.
İŞÇİ ALIMI OLACAK
Bakan Koca, yeni açılacak hastanelerle birlikte diğer hastanelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni personel alımı yapılması için çalışma başlatılacağını söyledi. Personel alımı kapsamında hastanelere işçi alımı da olacak.
Klinik destek elemanı, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, işçi kadrolarına yapılması beklenen personel alımları için önümüzdeki günlerde sayı ve alım tarihleri duyurulacak.
İLAN NE ZAMAN?
Bakan Koca ilan ile tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak hastanelerin açılması ve personel eksiğinin pandemi nedeniyle biran önce tamamlanması gerekliliği göz önüne alındığında ilanın kısa sürede yayımlanması bekleniyor.
HANGİ ŞEHİRLERE ALIM OLACAK?
Bakan Koca, Konya, Göztepe ve Seyrantepe 'de açılan hastanelere alım olacağını, bu hastanelerle birlikte personel eksiği olan diğer illere de alım olacak.
Klinik destek elemanı nedir, kimdir?
Sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara, cihazların kullanılması sırasında teknik bilgilendirme yapan, teknik eğitimlerini veren ve gerektiğinde yerinde uygulama yoluyla cihazın kullanım özellikleri hakkında bilgi veren çalışma belgesi düzenlenmiş kişilere klinik destek elemanı denilmektedir. Klinik destek elemanları klinik destek faaliyetlerini yürütmektedirler.
Klinik destek elemanı ne iş yapar, görevleri nelerdir?
Klinik destek elemanları, sağlık hizmeti sunmakta olan yataklı tedavi kurumlarında hasta bakımı hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması amacı ile istihdam edilmektedir. Sağlık Bakanlığı, hastanın şifa ile taburcu olması ve hasta memnuniyetinin artması sebebi ile destek personeli istihdamına önem vermektedir. Diğer görev ve sorumlulukları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
Sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara, cihazların kullanılması sırasında teknik bilgilendirme yapmak,
Teknik eğitimlerini veren ve gerektiğinde yerinde uygulama yoluyla cihazın kullanım özellikleri hakkında bilgi vermek,
Tıbbi cihazların sağlık meslek mensupları ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara tanıtımını yapmak,
Klinik destek elemanları cihaz ile ilgili kendilerine rapor edilen olumsuz olayları derhal sorumlu müdüre iletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.