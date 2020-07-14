BİM -A101 ve ŞOK marketleri personel alım ilanları yayında!

BİM-A101 ve ŞOK marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. BİM-A101 ve ŞOK marketleri, mağaza ve şubelerinde çalışacak personel alım ilanlarını yayınladı. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan ve onbinlerce kişiyi istihdam eden her iki market de mağazalarında reyon görevlisi, beden işçisi, mağaza müdürü market görevlisi olarak çalışacak personeller arıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM-A101 VE ŞOK İNTERNETTE YAYIMLANDI
BİM -A101 ve ŞOK marketleri bir kariyer sayfası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.
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BİM MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI
ALIM YAPILAN KADROLAR
BİM-A101 ve ŞOK market tarafından yayımlanan ilanlarda boş pozisyonlara şu şekilde yer verildi:
Kasa Reyon Personeli
Bölge Taze Gıda Personeli
Kasa Reyon Personeli
Kozmetik Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Unlu Mamüller Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Satış Elemanı
Kasiyer
Beden işçisi
Reyon görevlisi,
Perakende satış temsilcisi,
Ambar/Depo görevlisi,
Satış danışmanı