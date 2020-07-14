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    • 01.08.2020 15:22
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    - ve marketleri personel alım ilanları yayında!

    - ve marketleri personel alım ilanları yayında. BİM -A101 ve ŞOK genelinde binlerce şubesi olan ve yüzbinlerce personeli eden marketler arasında. BİM -A101 ve ŞOK mağazalarında çalışacak yeni personel alımları yapacağını duyurdu. Peki hangi pozisyon ve kadrolarda personel alımı yapılacak?

    BİM -A101 ve ŞOK marketleri personel alım ilanları yayında!

    BİM-A101 ve ŞOK marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. BİM-A101 ve ŞOK marketleri, mağaza ve şubelerinde çalışacak personel alım ilanlarını yayınladı. Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan ve onbinlerce kişiyi istihdam eden her iki market de mağazalarında reyon görevlisi, beden işçisi, mağaza müdürü market görevlisi olarak çalışacak personeller arıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    BİM-A101 VE ŞOK İNTERNETTE YAYIMLANDI

    BİM -A101 ve ŞOK marketleri bir kariyer sayfası üzerinden ve kendi resmi internet adresleri üzerinden personel alımı yapacağını kamuoyuna duyurdu.

    SON DAKİKA MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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    BİM MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIM İLANLARI

    ALIM YAPILAN KADROLAR

    BİM-A101 ve ŞOK market tarafından yayımlanan ilanlarda boş pozisyonlara şu şekilde yer verildi:

    Kasa Reyon Personeli

    Bölge Taze Gıda Personeli

    Kasa Reyon Personeli

    Kozmetik Personeli

    Meyve-Sebze Personeli

    Unlu Mamüller Personeli

    Et-Şarküteri Personeli

    Satış Elemanı

    Kasiyer

    Beden işçisi

    Reyon görevlisi,

    Perakende satış temsilcisi,

    Ambar/Depo görevlisi,

    Satış danışmanı
    Haberler Memurlar BİM -A101 ve ŞOK marketleri personel alım ilanları yayında!
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