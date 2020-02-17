Özel Güvenlik adayları heyecan içinde! 86. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

86. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 9 Şubat tarihinde gerçekleştirilen 86. Dönem Özel Güvenlik sınavına ait sorular ve cevaplar geçtiğimiz gün adayların erişimine açıldı. Son zamanların en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için sınava katılan adayalr sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, 86. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖGG sınav soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

86. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

86. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 28 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

86. DÖNEM ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplar açıklandı.

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