Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden TYP personel alımları yapılacak. Bu bağlamda TY iş ilanları vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. 81 şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla bakım-onarım ve çevre temizliği alanlarında istihdamı sağlanacak. İŞKUR TYP personel alımı ilanlarının Şubat ayında yayımlanması bekleniyor. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar takvim.com.tr'de

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