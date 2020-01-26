Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 27.01.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:19

Belediyeler, , ve personel alım kadroları: 28 Ocak'a kadar alım başvuru şartları

aracılığı ile gelmiş olan ilanlara göre farklı kurumlar ve kuruluşlar Salı gününe kadar personel alımı yapacağını belirtti. İşte yayımlanan ilanlar. İŞKUR i alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak öncelikle üyelik bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İş Arama ekranında bulunan İŞYERİ TÜRÜ kısmına ilgili kurumunda yazılı yazarak ve ARA butonuna tıklayarak ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

İŞKUR'dan 28 Ocak'a kadar kamu personel alımları!

İŞKUR artık Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre alımlar farklı kurumlar ve farklı pozisyonlara yapılacağı bildirildi. Başvurular en geç 27 Ocak 2020 tarihi ve 28 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Alımlar Normal statüde, Eski Hükümlü veya TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan) kapsamında yapılacağı bildirildi. Ayrıca adaylar belirtilen nitelikleri taşımaları durumunda başvuru yapabileceklerini belirtmek isteriz. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriBelediyeler, ESKİ, MEB ve EGM personel alım kadroları: 28 Ocak'a kadar İŞKUR kamu personel alım başvuru şartları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri