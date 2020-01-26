İŞKUR artık Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre alımlar farklı kurumlar ve farklı pozisyonlara yapılacağı bildirildi. Başvurular en geç 27 Ocak 2020 tarihi ve 28 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Alımlar Normal statüde, Eski Hükümlü veya TMY (Terörle Mücadelede Yaralanan) kapsamında yapılacağı bildirildi. Ayrıca adaylar belirtilen nitelikleri taşımaları durumunda başvuru yapabileceklerini belirtmek isteriz. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur.

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