2020 yılı Ocak ayı KPSS'li ve KPSS şartsız personel ve memur alım ilanları İŞKUR ve DPB üzerinden açıklandı. Bu bağlamda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam etmek üzere 30 memur alımı yapacak! Memur alımı başvuruları 20-30 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, 11 farklı kadroya atama yapılacaktır. Takvim.com.tr ekibi olarak sizler için Ocak ayı diğer memur ve personel alımı ilanlarını sayfamızda yayınladık. Devlet memuru olabilmek için bireylerin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları yaş için bir üst limit belirleyebilmektedir. Peki Ocak ayı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım başvuru şartları nedir?Başvuru şartları ve başvuru bilgileri hakkında detaylar takvim.com.tr'de

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