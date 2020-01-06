İŞKUR TYP ile hangi illerde alım yapılacak? İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamda İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. İlanların birer birer yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR TYP ilanları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. TYP kapsamında istihdam edilen adaylar farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar İŞKUR tarafından belirlenmektedir. 2019'u geride bıraktığımız şu günlerde yeni ilanların 2020 yılında yayınlanmasına muhtemel olarak bakılıyor. Detaylar takvim.com.tr''de

TYP işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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