İŞKUR'dan son gün uyarısı! TYP ile okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR TYP ile okullara güvenlik ve hizmetli alımları için başvurular devam ediyor. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden alınan başvurular için yayınlanan ilanların son başvuru tarihi 20 Eylül 2019 olarak belirtilmişti. Başvuru yapacak adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, İŞKUR TYP ile okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

TYP OKULLARA GÜVENLİK ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Okullara güvenlik görevlisi alımı İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamına dahil edildi. Okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları İŞKUR'un yönetiminde gerçekleştiriliyor. Okullara hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve il-ilçe İŞKUR müdürlüklerinden yapılabiliyor.

İŞKUR TYP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yukarıda verilen linke tıkladıktan sonra TYP ekranında yer alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak ilgili ilanları görüntüleyebilirsiniz.

İlanların son başvuru tarihi ise 20 Eylül 2019 olarak gösterildi.