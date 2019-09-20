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  • 20.09.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 17:37

’li ve KPSS şartsız şartları! İşte resmi kurumların yeni iş ilanları

ve üzerinden ile ve KPSS şartsız personel ve memur alımları tüm hız devam ediyor. Bu bağlamda 8 bin memur alımı yapılacağı açıklandı. Devlet Personel Başkanlığı (DPB), ilan.gov.tr ve (İŞKUR)’un resmi internet sayfasından yayınlanan en yeni kamu ilanlarını sizler açıkladık. En güncel resmi kurumların KPSS şartlı ve KPSS şartsız iş ilanlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler. Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. İşte resmi kurumların yeni iş ilanları

8 bin memur alımı yapılacak! KPSS’li ve KPSS’siz...

İŞKUR DPB KPSS'li ve KPSS şartsız 8 bin memur alımı başvuru şartları! İşte resmi kurumların yeni iş ilanları. Güvenlik görevlisi alımı, Sağlık personeli alımı, temizlik personeli Alımı, Bilişim personeli alımı, kamu denetleyicisi alımı, şoför alımı, vasıflı ve vasıfsız içi alımı, büro memuru, okul öncesi öğretmen alımı, çocuk gelişimi meslek elemanı alımı, sağlık teknikeri, hemşire, araştırmacı teknisyen, reklam ayırıcı, özel harekat polisi alımı, komiser yardımcısı alımı, farklı kuvvet komutanlığına uzman erbaş alımı ve daha bir çok meslek gurubundan personel alımı yapan kamu ilanları bulunmaktadır. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

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