İŞKUR DPB KPSS'li ve KPSS şartsız 8 bin memur alımı başvuru şartları! İşte resmi kurumların yeni iş ilanları. Güvenlik görevlisi alımı, Sağlık personeli alımı, temizlik personeli Alımı, Bilişim personeli alımı, kamu denetleyicisi alımı, şoför alımı, vasıflı ve vasıfsız içi alımı, büro memuru, okul öncesi öğretmen alımı, çocuk gelişimi meslek elemanı alımı, sağlık teknikeri, hemşire, araştırmacı teknisyen, reklam ayırıcı, özel harekat polisi alımı, komiser yardımcısı alımı, farklı kuvvet komutanlığına uzman erbaş alımı ve daha bir çok meslek gurubundan personel alımı yapan kamu ilanları bulunmaktadır. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ